한국e스포츠협회, 2026년에 활동할 'KeSPA 대학생 리더스' 18기 모집

한국e스포츠협회는 2026년 활동할 'KeSPA 대학생 리더스' 18기를 25일부터 모집한다고 밝혔다.
KeSPA 대학생 리더스는 지난 2014년부터 운영해 온 업계 최장기 대학생 e스포츠 대외활동으로, e스포츠 산업에 관심 있는 대학생에게 현장 취재 경험과 연계 교육을 제공해 왔다. 현재까지 총 157명이 수료했으며, 지난 17기에는 약 12대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 5명이 약 7개월간 e스포츠 콘텐츠 제작, 콘텐츠 기획 교육, 명사 강연, 현장 취재 등 다양한 프로그램에 참여했다.
KeSPA 대학생 리더스 18기는 e스포츠 연간 일정을 반영해 3월 말 발대식을 시작으로 10월까지 약 7개월간 운영된다. 리더스는 격주로 e스포츠 콘텐츠를 제작하고, 협회 주최 대회와 주요 e스포츠 대회를 취재 및 홍보하는 역할을 맡는다. 또 기사·카드뉴스 작성법 교육과 명사 강연 등 다양한 역량 강화 프로그램에도 참여한다. 특히 이번 18기는 영상 중심 단일팀으로 운영되며, 팀 프로젝트를 기반으로 기획부터 촬영 및 편집까지 역할을 분담해 콘텐츠 완성도를 높일 예정이다.
협회는 선발된 리더스에게 콘텐츠 제작에 따른 소정의 고료와 프로젝트 활동비를 지원한다. 성실히 활동을 수료자에게는 수료증과 기념품이 제공된다. 이 가운데 우수 수료자에게는 우수상과 부상이 수여되며, 향후 협회 지원 시 서류전형 가산 혜택이 주어진다.
KeSPA 대학생 리더스는 e스포츠 리그 및 산업에 관심 있는 대학생(재·휴학생)이라면 누구나 지원할 수 있으며, 글쓰기, 영상·이미지 제작, 외국어 활용 능력이 우수한 자를 우대한다. 지원 희망자는 네이버 폼을 통해 지원서를 작성한 뒤, 본인이 제작한 e스포츠 관련 콘텐츠 1부(형식 자유)를 함께 제출하면 된다. 모집 마감은 오는 3월 8일 자정까지다. 전형은 1차 서류전형과 2차 면접전형으로 진행되며, 오프라인 면접은 3월 16일과 17일 이틀간 진행된다.