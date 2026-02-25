장윤정, 대중 목욕탕 트라우마 고백..."몸 만지는 사람들 너무 무서워"

기사입력 2026-02-25 21:12


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정이 대중 목욕탕에 가지 못하는 이유를 솔직하게 털어놨다.

25일 공개된 유튜브 채널 '장공장장윤정' 영상에서 장윤정은 드랙 아티스트 보리와 대화를 나누던 중, 유명인으로 살아가며 겪는 불편함을 고백했다.

그는 "무대 위에서 사랑해 주시는 건 너무 감사하다. 그런데 무대에서 내려왔을 때 갑자기 만지고 툭툭 치고, 고성을 지르는 상황은 너무 무섭다"고 말했다.

특히 장윤정은 대중 목욕탕에 얽힌 일화를 전하며 "나를 너무 만지셔서 목욕탕을 못 간다. 다 만지신다"고 털어놨다.

이어 "샴푸를 하려고 하면 닥터피쉬처럼 몰려온다"고 표현해 웃음을 자아내면서도, 그만큼 부담이 컸음을 전했다.

그는 "그래서 대중탕을 못 간 지 오래됐다"고 덧붙이며 일상에서조차 자유롭지 못한 현실을 전했다.

또한 과거 길거리에서 겪은 상처도 공개했다. 장윤정은 "횡단보도에서 나 아닌 척 서 있었는데 사람들이 '장윤정 맞는 것 같다'고 웅성거렸다"며 "옆에서 '아니야, 못생겼잖아'라고 하는 말을 듣고 상처를 받았다"고 고백했다.

무대 위에서는 화려한 스타지만, 일상에서는 끊임없이 노출되는 삶. 장윤정의 솔직한 고백은 많은 이들의 공감을 불러일으키고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

