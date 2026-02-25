포미닛 허가윤, 학교 폭력 당해도 참았다…"얼굴만 때리지 말아 달라고" ('유퀴즈')

[스포츠조선 이지현 기자] 포미닛 출신 허가윤이 학교폭력 피해자였음을 뒤늦게 밝혔다.

25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 걸그룹 포미닛 메인보컬 출신인 허가윤이 발리에서 생활하는 근황을 전했다.

이날 허가윤은 14살부터 연습생 생활을 하며 가수가 되기 위해 열심히 살았던 과거를 회상했다. 그는 "꿈을 이루고 싶어서 열심히 했다"면서 "학교폭력에도 휘말렸지만, 꿈을 이뤄야 된다는 생각에 그냥 맞는 걸 선택했다"고.

허가윤은 "제발 '얼굴만 때리지 말아달라'고 했다"면서 "그때는 무서운 것 보다 가수 되는게 먼저 였다"고 고백해 주위를 안타깝게 했다.

또한 알려지면 문제가 될까 회사, 부모님에게도 말 못했다는 허가윤은 "이번에 한국에 왔을 때 부모님께 말씀드렸다. 부모님께서는 잠을 못 주무셨다"고 털어놨다.


한편 허가윤은 7년 간의 포미닛 생활 후 불면증에 폭식증까지 겪었다. "배우로 전향해 오디션을 많이 봤지만, 제 생각처럼 풀리지 않더라"면서 "그렇게 버티다가 몸이 많이 망가졌다"고 이야기했다.

폭식증이 심했다는 그는 "배가 안 고파도 손이 떨리고, 배부름을 못 느낀다. 배가 터질 것 같아 멈춘다. 뱃가죽이 아파서 멈춘다"고 당시 증상을 설명했다. 그렇게 7년 여를 버티다 병원을 가게 된 허가윤은 "내 모습을 거울로 보고 눈물이 났다. 그래서 뒤늦게 정신과를 가서 치료를 받았다"면서 "강박과 통제가 심한 걸 알았다"고 덧붙였다.

