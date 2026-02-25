황신혜, 딸 위해 '썸남' 과감히 정리…"어색하면 바로 끝"

기사입력 2026-02-25 21:46


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황신혜가 딸을 위해 연애를 내려놓았던 과거를 솔직하게 털어놨다.

25일 방송된 KBS '황신혜의 같이 삽시다'에서는 연예계 대표 싱글맘들의 진솔한 일상이 공개됐다.

이날 싱글맘으로 딸을 키우고 있는 정가은은 육아의 고충을 털어놓으며 선배인 황신혜와 장윤정에게 "아이를 위해 포기한 게 있냐"고 질문했다.

이에 황신혜는 잠시 고민하더니 "굳이 꼽자면 남자"라고 답해 웃음을 자아냈다.

그는 과거 마음이 있던 상대를 어린 딸에게 소개했던 경험도 공개했다.

그러나 "딸이 조금이라도 어색해하면 그 사람과 함께할 마음이 바로 사라졌다"고 고백해 눈길을 끌었다. 연애 감정보다 딸의 반응이 더 중요했다는 것.

황신혜는 생활 전반이 딸 중심으로 바뀌었다고도 전했다.

그는 "밖에 나가 있어도 빨리 집에 가고 싶다는 생각이 든다"며 "딸과 함께하는 시간이 제일 중요해졌다"고 말했다. 엄마가 되며 자연스럽게 삶의 우선순위가 달라졌다고 설명했다.


이를 들은 장윤정 역시 공감했다. 그는 "싱글맘은 자식이 1순위"라며 "연애는 자연스럽게 후순위가 된다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

