안성재 "어쩌려고" '다이브' 딸도 없는 사이…장원영 초대 "이번 앨범 유일한 유튜브 출연"→직접 만든 파스타도 '생존'(셰프안성재)

[스포츠조선 고재완 기자] 아이브 장원영이 새 앨범 활동에서 유일한 유튜브 출연으로 안성재 채널을 택했다.
장원영은 컴백 소식부터 직접 전했다. "저희 아이브가 이번에는 정규 앨범으로 돌아왔는데 'REVIVE+'라는 이름으로 돌아와서 총 두 개의 타이틀로 활동하게 됐다"고 말했다. 타이틀곡은 'BLACKHOLE'과 'BANG BANG'. 안성재가 '두 곡 활동'에 대해 묻자 장원영은 컴백 이후 앨범 발매와 음악방송 활동을 '활동기'로 설명하며, "타이틀이 두 개다"라고 정리했다.
본격 요리 파트의 주인공은 장원영표 '구운 페타 치즈 파스타'였다. 장원영은 "요리를 너무 좋아한다. 마음 한켠에는 항상 요리를 하고 싶다는 열망이 있었다"며 "좋아하는 음식이 파스타여서 소개해 드리고 싶은 레시피를 가져왔다"고 말했다. 메뉴는 "베이크드 페타 치즈 파스타"로, "핀란드 블로거가 간단하게 올린 레시피가 바이럴 돼 메뉴가 됐다"고 설명했다.
장원영은 리가토니 면, 방울토마토, 페타 치즈, 마늘, 올리브오일, 페코리노 로마노 치즈, 바질 등을 꺼내며 차근차근 과정을 진행했다. "치즈 향이 센 걸 좋아해서 페코리노로 일부러 준비했다"는 취향도 드러냈다. 다만 1차 완성본은 토마토 비중이 커 소스가 묽어졌고, 장원영도 "원래 진짜 더 꾸덕한 아이인데 오늘은… 토마토가 많았나 봐요"라고 솔직히 인정했다.
하지만 장원영은 포기 대신 '긍정'으로 수습했다. "그것만의 매력이 있다. 상큼한 파스타가 됐다"고 말했고, 안성재는 "오늘은 라이트하게 먹고 싶었다"며 '생존'을 선언했다. 장원영은 "저 이번 달 중에 제일 기뻐요"라며 환호했다.
여기서 끝이 아니었다. 장원영이 "더 크리미해지면 더 맛있을 것 같다"고 하자 안성재가 즉석 업그레이드에 나섰다. 오븐 대신 팬프라이로 시간을 줄이고, '킥'으로 달걀 노른자를 넣어 꾸덕함을 끌어올렸다. 장원영은 업그레이드 버전을 맛본 뒤 "진짜 너무 맛있어요. 두 배 이상으로 맛있어진 것 같아요"라고 만족감을 드러냈다.
마지막으로 장원영은 "이번 앨범에는 유일하게 나오는 유튜브 채널"이라며 "오늘 시간이 너무 즐거웠고, 저희 앨범도 이 레시피도 많이 사랑해 달라. 럭키비키한 날들만 가득했으면 좋겠다"고 인사했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com