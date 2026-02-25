"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 참사 비로소 '엄청난 충격' 토로

기사입력 2026-02-25 21:46


"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 …
린지 본 SNS

"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 …
린지 본 SNS

"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 …
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]'스키 여제' 린지 본(42)이 정신적인 고통을 호소, 주위를 안타깝게 하고 있다.

본은 25일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '오늘은 힘든 하루였다. 육체적인 싸움은 부상한 순간부터 시작됐지만, 정신적인 싸움은 오늘 시작됐다. 마치 엄청난 충격을 받은 것 같다'고 토로했다.

그는 이어 '수없이 겪어봤기 때문에 익숙한 싸움이다. 나는 항상 부상에서 교훈을 얻었다. 각각의 부상은 나를 여러 면에서 더 나은, 더 강한 사람으로 만들어주었다. 하지만 마음의 싸움은 어둡고, 힘들고, 가차없을 수 있다'며 '내가 아끼는 누군가가 나보고 '심리 게임의 달인'이라고 했다. 그 말이 사실인지는 모르겠지만, 힘든 날들이 오겠지만 나는 인생이라는 산 정상으로 다시 올라갈 방법을 찾을 거다'라고 강조했다.

본은 23일 무려 5차례나 대수술을 받은 후 퇴원했다. 그는 치료 과정을 담은 영상과 글을 올렸다. 본은 글에선 '마침내 퇴원했다 거의 2주 동안 병원 침대에 누워 움직이지 못했다. 이제야 호텔로 나올 만큼 괜찮아졌다. 아직 집은 아니지만, 엄청난 진전'이라고 밝혔다.

본은 8일 이탈리아 코르티나의 토파네 알파인 스키센터에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 활강에서 13초 만에 쓰러졌다. 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 추락한 후 설원 위를 뒹굴었다.


"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 …
AFP 연합뉴스
그는 일어나지 못했고, 닥터 헬기로 긴급 이송됐다. 코르티나 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌다. 검사 결과, 왼쪽 다리 경골이 복합 골절됐다.

영상에선 자신의 다리 상태에 대해 상세히 설명했다. 본은 "뼈가 산산조각나 있었는데, 그 이유는 내가 구획 증후군을 앓고 있었기 때문이다. 구획 증후군은 신체의 한 부위에 극심한 외상이 가해져 혈액이 과다하게 고이는 현상이다. 이로 인해 해당 구획 내의 모든 조직이 압박을 받게 되고, 근육, 신경, 힘줄 등이 괴사하게 된다"고 말했다.

그는 이어 "톰 해킷 박사님이 내 목숨을 구해 주셨다. 다리를 절단하지 않도록 해주셨다. 근막절개술이라는 수술을 했는데, 다리 양쪽을 절개해서 마치 살을 발라낸 것처럼 열어주었다. 숨을 쉴 수 있게 해 주신 거다"라며 "나가 항상 모든 일에는 이유가 있다고 말하지만, 만약 내가 전방십자인대 파열 부상을 당하지 않았더라며, 해켓 박사님이 내 곁에 없었을 거고, 내 다리를 구할 수도 없었을 거다"고 가슴을 쓸어내렸다.


본은 또 "그분께 정말 감사하고 운이 좋다고 생각한다. 수요일 그분이 6시간에 걸쳐 재건 수술을 해주셨는데, 놀랍도록 잘 됐다. 수술 과정에서 출혈이 심해서 헤모글로빈 수치가 너무 낮아지는 바람에 예상보다 오래 걸렸다"며 "정말 힘들었다. 통증이 너무 심해서 감당하기 어려웠는데, 수혈을 받았다. 덕분에 많이 좋아졌고, 고비를 넘겨서 이제 퇴원했다"고 했다.


"정신적 싸움은 오늘 시작됐다" '스키 여제' 린지 본의 눈물, 올림픽 …
린지 본 SNS
그는 마지막으로 "오른쪽 발목도 부러져서 당분간 휠체어를 타야 할 것 같다. 조만간 목발을 짚고 걸을 수 있기를 바라지만, 두고 봐야한다. 하지만 재활에 전념해서 최대한 빨리 회복할 수 있도록 노력할 거다. 늘 그랬듯이 한 단계씩 차근차근 나아갈 거다"라고 덧붙였다.

이탈리아에서 4차례나 수술대에 오른 후 미국으로 돌아간 본은 21일 5차 수술을 받았다. 그는 수술 후 병상에 누워 이동하는 영상과 함께 금속판과 나사가 박힌 엑스레이 사진을 공개했다.

본은 올림픽에서 총 3개의 메달을 따냈다. 2010년 밴쿠버 대회에서 활강 금메달, 슈퍼대회전에서 동메달, 2018년 평창 대회에선 활강 동메달을 목에 걸었다. 2014년 소치 대회는 부상으로 불참했다.

그는 2019년 부상으로 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 밀라노-코르티나 동계올림픽을 준비해 왔다. 그러나 대회 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열로 신음했다.

올림픽 출전을 강행했지만 더 큰 시련이 기다리고 있었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.