현주엽, 폐쇄병동 입원子 얼마나 심각했길래 "아들 걱정에 방 문고리 없애…

[스포츠조선 조지영 기자] 현주엽과 현주엽의 아들 현준희가 서로를 생각하는 따뜻한 모습으로 감동을 자아냈다.
결국 감정을 주체하지 못한 준희는 마이크를 빼고 촬영을 거부하며 가출했다. 아들의 화난 이유를 알지 못하는 현주엽에 전현무는 "나도 준희 나이대에 예민했다. 개인 물건은 건드려도 상관없는데 이성 문제는 컸다. 여자인 친구랑 스티커 사진 찍을 수도 있고, 아무것도 아닌데 그 사진 하나로 부모님은 '얘 누구냐', '공부 잘하냐'고 몇 시간을 이야기한다"라며 엄마의 간섭 때문에 힘들었던 경험담을 전했다.
그 와중에 현주엽은 "지난번에 차였다면서 썸 타는 사이가 된 거냐, 사귀는 거냐. 왜 자꾸 넌 연애한다고 하냐"며 '첫사랑 누나'에 대해 캐물었다. 아빠의 팩폭(?)에 준희는 "나도 연애하는 기분 좀 내보자"며 투덜거려 웃음을 자아냈다. 연애가 어려운 준희를 위해 현주엽은 "연애 잘 안다. 모르는 척하는 거다"라며 자신만만하게 연애 코칭에 나섰다. 현주엽 부자는 연애 이야기로 대화의 꽃을 피웠고, 한혜진은 "예전에는 안정환 삼촌이나 송훈 셰프 삼촌한테 속마음을 이야기했는데, 이제는 아빠한테 말하는 모습을 보니 변했다 싶었다"며 가까워진 두 사람 사이를 신기해했다.
이후, 수면 문제 때문에 정신건강의학과 약을 먹고 있는 현주엽은 아들과의 대화 후 거실에서 잠시 눈을 붙였다. 준희는 지나가다 그런 아빠의 모습을 말없이 지켜보더니 불을 끄고 외투를 아빠에게 덮어주고는 방으로 들어갔다. 준희는 "평소에 잘 안 주무시던 분이 낮잠 주무시는 걸 처음 봤다. 오늘 많이 힘드셨구나 생각했다"고 속마음을 밝혔다. VCR로 아들이 자신을 챙기는 모습을 처음 본 현주엽은 "아빠를 많이 생각해 준다고 느꼈다"며 감동했다.
