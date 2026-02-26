추신수, ♥하원미 생일에 '2천만원' 주얼리 플렉스 "삼겹살 먹자더니 호텔서 서프라이즈"

[스포츠조선 김소희 기자] 야구 선수 추신수의 아내 하원미가 생일을 맞아 남편에게 받은 목걸이 선물을 공개하며 팬들의 부러움을 샀다.
25일 하원미의 유튜브 채널에는 '추신수 몰래 추신수를 울려보겠습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상 속 제작진은 하원미에게 "인스타그램 보니 어디 좋은 곳에 다녀오셨더라"고 물었고, 하원미는 "남편이 나를 서프라이즈 해줬다"며 생일 당일 있었던 달콤한 일화를 전했다.
하원미는 "남편이 한국에 도착한 날이 내 생일이었는데, 삼겹살을 먹으러 가자고 해서 잠깐 실망했다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 "그래도 장난삼아 공항에서 '조그만 반짝반짝한 거 갖고 온 거 아니지?'라고 말했는데, 남편이 '무슨 소리야'라며 살짝 화를 냈다. 그래서 내가 '그냥 장난이야~'라고 하고 차를 타며 '삼겹살 집 가는 거야?'라고 물었는데, 결국 삼겹살집이 아닌 호텔로 가더라"고 당시를 회상했다.
하원미는 이날 남편이 서프라이즈로 준비한 선물도 공개했다. 그는 "조그만 반짝한 걸 미국에서 사왔더라"며 당일 착용한 명품 다이아몬드 목걸이와 귀걸이를 자랑했다. 해당 제품은 공식 홈페이지 기준 각각 약 1천3백만 원, 1천만 원대에 판매되는 것으로 알려졌다.
특히 하원미는 당일 찍은 영상도 공개했다. 영상 속 추신수는 '23'이라는 숫자의 초를 들고 하원미에게 "왜 23살인 줄 아냐? 결혼한 지 23년 됐다. 너는 나와 결혼한 순간 다시 태어난 거다"라며 달달한 멘트를 전해 보는 이들의 부러움을 샀다.
한편 추신수는 2004년 하원미와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 추신수는 메이저리거 출신으로 누적 연봉은 1900억원에 달하는 것으로 알려졌다.