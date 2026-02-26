韓·日 사로잡은 심은경, 독보적 매력 화보까지 접수 "연기 만족 평생 못 느낄 것"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 일본 영화계 최고 권위의 키네마 준보에서 한국 배우 최초로 여우주연상을 수상하며 글로벌 아티스트로서 위상을 공고히 한 배우 심은경이 패션 매거진 '보그 코리아' 3월호 커버를 장식했다.
무엇보다 심은경만이 가진 투명하면서도 깊이 있는 아우라는 세련된 스타일링과 어우러져 마치 영화 속 한 장면처럼 유니크한 순간들을 만들어냈다. 촬영 현장에서 그는 다채로운 룩을 본인만의 무드로 완벽히 소화해냈고, 자신만의 서사를 주도해 나가는 당당한 면모를 화보 전체에 직관적으로 투영했다.
인터뷰를 통해 "'여행과 나날'은 삶을 어떻게 사유할지 느린 속도로 그려내는 작품"이라고 운을 뗀 그는 "예술을 접하면 나를 발견하고 사유하는 자세가 길러진다. 사유는 우리에게 꼭 필요한 태도 같다. 취향이라기보단 배움의 한 부분이다"라며 사유의 중요성을 강조했다. 이어 "아마 연기를 하면서 만족감은 평생 못 느낄 것 같다. 연륜이 쌓이지 않아서 정확히 묘사하기 어렵지만, 나를 기다리는 어떤 풍경을 향해 직업의식을 갖고 성실히 해나가고 싶다"라고 전하며 연기에 대한 소신을 밝혔다.
'여행과 나날'을 통해 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 증명한 심은경은 이제 국내 무대로 그 활발한 행보를 이어간다. 오는 3월 방영 예정인 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 6년 만에 안방극장에 복귀하며, 이어 5월에는 국립극단 연극 '반야 아재'를 통해 데뷔 후 첫 연극 무대에 올라 아티스트로서 끊임없는 도전을 이어갈 예정이다.
한편, 심은경의 매력적인 화보와 진솔한 이야기가 담긴 인터뷰 전문은 보그 코리아 3월호와 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
