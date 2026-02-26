[공식] '팬 무시' 김준현, 논란 영향無 '어서와 한국은 처음이지?' MC 확정..딘딘도 가세

[스포츠조선 조지영 기자] 최근 팬 인사를 무시한 태도 논란으로 공분을 산 김준현이 딘딘과 함께 돌아오는 '어서와 한국은 처음이지?' MC로 재회한다.
오는 3월 19일 첫 방송을 확정 지은 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'는 다양한 나라에서 한국을 찾아온 외국인들의 리얼 '한국 여행기'를 통해 여행의 생생한 재미와 문화 차이에서 오는 공감, 웃음을 동시에 전하는 국내여행 리얼리티다. 이번 컴백에서는 한국에 친구가 없어도 누구나 여행자가 될 수 있는 파격적인 변화와 함께 '에펠탑 명물' 파코의 출연이 예고되어 화제를 모으고 있다.
이런 가운데, 프로그램의 정체성을 가장 잘 아는 두 MC 김준현과 딘딘의 합류 소식은 시청자들의 반가움을 더한다. 먼저 개그맨 김준현이 다시 한번 메인 MC 마이크를 잡는다. 김준현은 특유의 푸근한 매력과 안정적인 진행 실력으로 외국인 출연자들의 문화를 존중하면서도, 시청자들이 궁금해할 포인트를 짚어내는 '공감형 MC'로 활약해 왔다. 제작진은 "김준현은 '어서와'의 역사와 함께한 인물로, 중심을 잡아주는 능력이 탁월하다. 한층 더 맛깔나는 입담으로 시청자들을 안내할 예정"이라고 전했다.
여기에 2017년 파일럿 방송부터 함께했던 '개국공신' 딘딘이 다시 돌아온다. 딘딘은 과거 거침없는 입담과 솔직한 리액션으로 프로그램의 재미를 책임졌던 만큼, 그의 컴백은 오랜 팬들에게 큰 선물이 될 것으로 보인다. 제작진은 "딘딘은 필터링 없는 편안하고 재치 있는 토크가 강점이다. 김준현과의 익숙하면서도 신선한 케미가 프로그램에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라며 기대감을 드러냈다.
이번 시즌은 기존의 틀을 깨고 초대 범위를 넓힌 만큼, 두 MC의 역할이 어느 때보다 중요하다. 첫 게스트로 확정된 프랑스인 파코를 비롯해 전 세계에서 찾아올 다양한 여행자들의 모습을 보며, 두 MC가 보여줄 분석과 논쟁, 그리고 공감의 토크가 기대되는 이유다.
제작진은 "김준현의 안정적인 진행과 딘딘의 통통 튀는 에너지가 만났을 때 비로소 '어서와'다운 색깔이 완성된다"며 "외국인들의 자유로운 여행기와 두 MC의 찰떡궁합이 만들어낼 이색 시너지를 기대해 달라"고 덧붙였다.
한편, 새롭고 다양해진 외국인 친구들의 한국 여행기와 김준현, 딘딘의 특급 호흡은 오는 3월 19일 목요일, MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지'에서 확인할 수 있다.