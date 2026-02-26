블로믹스, '에오스 레드'와 '에오스 블랙'의 국내 공동 서비스 계약 체결
블로믹스는 블루포션게임즈가 개발 및 서비스 중인 모바일 MMORPG '에오스 레드'와 '에오스 블랙'의 국내 공동 서비스를 위한 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 계약은 블로믹스의 게임 서비스 및 마케팅 운영 역량과 블루포션게임즈의 콘텐츠 개발 경쟁력을 결합한 전략적 파트너십으로, 양 사는 공동 서비스 체계를 통해 이용자들에게 완성도 높은 안정적인 게임 환경을 제공할 계획이라고 전했다.
'에오스' IP를 기반으로 2019년 국내 서비스를 시작한 MMORPG '에오스 레드'는 출시 이후 국내 구글플레이와 대만 구글·애플 앱마켓에서 매출 순위 2위를 기록하며 흥행성을 입증했다. 현재까지 누적 매출 1500억원, 회원수 200만명을 기록하며 장수 MMORPG로서의 경쟁력을 이어가고 있다.
정통 MMORPG를 표방하는 '에오스 블랙'은 출시 초기부터 이용자 부담을 최소화한 과금 구조와 치욕시스템, 공성전 등 분쟁에 특화된 PK 콘텐츠를 차별화 요소로 내세웠다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내에서 장기 흥행을 이어가며 꾸준한 매출 성장세를 기록하고 있는 스테디셀러 타이틀이다.
블로믹스 게임사업본부 이수호 본부장은 "양 사는 각자의 강점을 살려 게임 경쟁력을 고도화하고, 장기적인 성장 흐름을 이어갈 수 있도록 긴밀히 협력할 것"이라며 "이번 공동 서비스를 계기로 '에오스' IP를 활용한 다양한 협업 기회를 지속적으로 모색해 나가겠다"고 말했다.
이번 계약을 통해 블로믹스는 인기 장수 레이싱 게임 '테일즈런너', 캐주얼 슈팅 게임 '포트리스3 블루'에 이어, 두 개의 MMORPG 장르까지 서비스 라인업을 확대하게 됐다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
