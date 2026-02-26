하정우, 충격적 삭발 머리 숨겼다..영끌한 '건물주'로 컴백

기사입력 2026-02-26 11:02


[스포츠조선 조지영 기자] '대한민국에서 건물주 되는 법'이 5인 5색 아우라가 담긴 '캐릭터 포스터'를 공개했다.

오는 3월 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(오한기 극본, 임필성 연출, 이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품. 부동산 공화국 대한민국을 배경으로, 건물을 둘러싼 욕망과 갈등을 담으며 예측불허 전개를 펼칠 예정이다.

이번에 공개된 캐릭터 포스터는 극의 중심에 선 다섯 인물의 미스터리와 서스펜스를 압축적으로 담아냈다. '건물주' 속 인물들은 각자 자신의 자리와 소중한 것을 지키기 위해 발버둥치면서 위태로운 선택을 이어가게 된다.


먼저 모두가 염원하는 건물주가 됐지만 벼랑 끝으로 몰리는 기수종(하정우)은 아슬아슬 불안이 서린 얼굴을 하고 있다. 그가 건물을 지키기 위해 어디까지 절박하게 내달릴지 관심이 주목된다. 김선(임수정)은 수상한 행보를 보이는 남편 기수종을 지켜보며 무언가 결심을 한 듯 비밀스러운 표정을 짓고 있어, 그녀의 캐릭터 서사에 궁금증을 더한다.

위기에 처한 친구 기수종에게 손을 건네는 민활성(김준한)은 야망과 확신에 찬 눈빛으로 자신의 계획을 성공시키고자 하는 의지를 드러낸다. 민활성의 아내 전이경(정수정)은 날 선 눈빛을 하고 있어, 부잣집 외동딸로 밝게 자라온 그녀에게 어떤 파란만장한 일이 생긴 것인지 긴장감을 자아낸다.

마지막으로 리얼 캐피탈의 실무자 요나(심은경)는 생각을 읽을 수 없는 포커페이스로 미스터리함을 더한다. 또 냉혹하게 빛나는 눈빛에서는 빌런 카리스마가 진하게 묻어 나온다. 어둠 속에서 상황을 주시하고 있는 요나가 판을 어떻게 뒤흔들지 관심이 집중된다.

건물을 둘러싼 다섯 인물들의 욕망과 갈등이 뒤얽히며 안방극장에 서스펜스를 선사할 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

