박영규 "4혼 후 얻은 의붓딸, 육사 자퇴 후 한국외대 입학 아쉬워"

기사입력 2026-02-26 11:03


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박영규가 의붓딸이 육사 자퇴 후 한국외대를 다닌다고 밝혔다.

25일 방송된 MBC '라디오스타'는 박영규, 황재균, 유희관, 노민우가 출연한 '쇼! 자기 중심' 특집으로 꾸며졌다.

이날 박영규는 4혼 후 얻은 의붓딸에 대해 "원래 무용하다가 그만두고 공부를 시작했다. 공부를 처음 시작했을 때는 무용만 했던 애니까 성적이 좋지 않았다"고 말했다.

이어 "그래서 5~6년 동안 같이 공부하면서 옆에서 응원해 줬다. 이후 육군사관학교 시험을 봤는데 합격했다"며 "육사는 우리 때만 해도 굉장히 가기 힘든 학교였다. 그래서 내가 열심히 공부시킨 보람이 있다고 생각했다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

그는 "합격 후 훈련받으러 가야 했다. 그런데 훈련 들어갔는데 며칠 후 딸이 전화가 와서는 울면서 안 맞는다고 하더라. 그래서 학교를 나왔다"고 털어놨다.

박영규는 "딸이 다시 입시를 준비했고 현재 한국외대 반도체공학부에 합격했다"며 "내가 아들이 있었으면 육사를 보내고 싶은 마음이 있었는데 육사를 못 간 게 마음이 안 좋다"며 아쉬움을 드러냈다.


또한 박영규는 25세 연하 아내와의 러브 스토리를 '플러팅'이라는 키워드로 풀어내며, "처음에 내밀 건 재력뿐이었다"라는 솔직한 멘트로 토크의 포문을 열었다.

그는 아내가 자신의 대시에 처음엔 "놀리는 줄 알았다"라고 느꼈다며, 나이 차와 유명세 때문에 생길 수밖에 없었던 부담과 오해를 되짚었다. 그런 마음을 바꾼 결정적 계기로 '펜트하우스 계약'을 꺼내 들며, 통 큰 선택이 '진정성'으로 전달됐다고 설명했다.


특히 해당 펜트하우스를 계약한 이유가 단순한 신혼집 목적이 아니었다는 사실이 웃음을 키웠다. 박영규는 "아내가 그 회사 전략실장이었다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했고, '실적'과 '진심'이 묘하게 겹치는 자기 중심적(?) 접근법이 MC들의 추궁을 불렀다.

이어 박영규는 수입과 세금계산서까지 아내가 관리한다며 재산을 '100% 공개'했다고 말해 분위기를 달궜다. '비자금' 이야기가 나오자 단호하게 선을 그었고, 재방료 질문이 이어지자 "그만 좀 해"라고 버럭해 특유의 리액션으로 웃음을 완성했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

