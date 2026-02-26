박영규 "4혼 후 얻은 의붓딸, 육사 자퇴 후 한국외대 입학 아쉬워"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박영규가 의붓딸이 육사 자퇴 후 한국외대를 다닌다고 밝혔다.
이어 "그래서 5~6년 동안 같이 공부하면서 옆에서 응원해 줬다. 이후 육군사관학교 시험을 봤는데 합격했다"며 "육사는 우리 때만 해도 굉장히 가기 힘든 학교였다. 그래서 내가 열심히 공부시킨 보람이 있다고 생각했다"며 흐뭇한 미소를 지었다.
그는 아내가 자신의 대시에 처음엔 "놀리는 줄 알았다"라고 느꼈다며, 나이 차와 유명세 때문에 생길 수밖에 없었던 부담과 오해를 되짚었다. 그런 마음을 바꾼 결정적 계기로 '펜트하우스 계약'을 꺼내 들며, 통 큰 선택이 '진정성'으로 전달됐다고 설명했다.
특히 해당 펜트하우스를 계약한 이유가 단순한 신혼집 목적이 아니었다는 사실이 웃음을 키웠다. 박영규는 "아내가 그 회사 전략실장이었다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했고, '실적'과 '진심'이 묘하게 겹치는 자기 중심적(?) 접근법이 MC들의 추궁을 불렀다.
이어 박영규는 수입과 세금계산서까지 아내가 관리한다며 재산을 '100% 공개'했다고 말해 분위기를 달궜다. '비자금' 이야기가 나오자 단호하게 선을 그었고, 재방료 질문이 이어지자 "그만 좀 해"라고 버럭해 특유의 리액션으로 웃음을 완성했다.