'수십억 출연료 횡령' 박수홍 친형, 징역 3년 6개월 확정[SC이슈]

기사입력 2026-02-26 11:10


'수십억 출연료 횡령' 박수홍 친형, 징역 3년 6개월 확정[SC이슈]
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 박수홍의 소속사를 운영하면서 수십억 원을 횡령한 혐의로 기소된 친형 박모 씨에 대해 실형이 확정됐다.

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 26일 특정범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 기소된 박수홍 친형 박 씨와 형수 이모 씨에게 각각 징역 3년 6개월, 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다.

두 사람은 지난해 12월 22일 항소심을 심리한 서울고법 형사 7부에 상고장을 제출한 바 있다. 항소심은 지난해 12월 19일 박 씨에게 1심에서 선고된 징역 2년보다 무거운 징역 3년 6개월을 선고하고 법정 구속했다. 형수 이 씨에 대해선 1심의 무죄 판결을 뒤집고, 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고하며 사회봉사 120시간을 명령했다.

이들은 2011년부터 10년간 연예 기획사를 두 곳을 운영하면서, 박수홍의 출연료 등을 허위 인건비로 가공하거나 법인카드 사적 유용 등을 통해 횡령한 혐의로 불구속 기소됐다. 2024년 서울서부지법 1심은 박 씨가 횡령한 금액을 21억 원으로 보고 징역 2년을 선고했다. 다만 도주나 증거 인멸 우려가 없다며 법정 구속은 하지 않았다. 이 씨에 대해선 횡령에 가담했다는 직접적인 증거가 없다며 무죄를 선고했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국야구가 약해서 잘한게 아니었다, 그냥 잘하는 투수였다...폰세, 빅리그 복귀전 '1이닝 2K' 찢었다

2.

롯데 선발 라인업 공개! '고승민-나승엽' 빠진 내야, 현재로선 최선인듯 → 두산 선발 이영하 상대 [미야자키 현장]

3.

"일본 취재진이 여기 왜 몰렸지?" 이런 선수가 아쿼라니, 클래스가 다르다

4.

대충격! 다저스 사사키, 올해도 '꽝!'인가 → 첫 경기 1⅓이닝 3실점 두들겨 맞았다

5.

[오피셜]"흥민 형 있는데 어딜가" 부앙가, 이유있는 DP 다년 계약 '도장 꽝'…메시 넘은 MLS 최고 화력, 공포의 '흥부 조합' 계속된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.