'40세 자연임신' 홍현희, 子 준범 유치원 입학에 오열..♥제이쓴 "왜 우는 건데"

기사입력 2026-02-26 12:41


'40세 자연임신' 홍현희, 子 준범 유치원 입학에 오열..♥제이쓴 "왜…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍현희가 아들의 유치원 입학을 앞두고 눈물을 쏟으며 남다른 모성애를 드러냈다.

홍현희의 남편 제이쓴은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "그니까 유치원 오티 와서 왜 우는 건데"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 홍현희는 아들 준범 군의 유치원 오리엔테이션에 참석한 모습이다. 어느새 훌쩍 자란 아들을 바라보며 감정이 북받친 듯 눈물을 훔치고 있어 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 했다.

특히 40세에 얻은 소중한 아들인 만큼, 아이의 새로운 출발이 더욱 각별하게 다가온 것으로 보인다. 작은 성장에도 쉽게 울컥하는 '엄마 홍현희'의 모습에서 깊은 애정과 벅찬 감동이 고스란히 전해진다.

한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 그는 지난 2022년 한 방송에 출연해 결혼 4년 만에 임신한 소감을 전하며 "노산 끝자락에 아이가 찾아와 감사하다"고 밝힌 바 있다. 당시 40세에 자연 임신에 성공했다고 전해 많은 축하를 받았다.


'40세 자연임신' 홍현희, 子 준범 유치원 입학에 오열..♥제이쓴 "왜…
또한 최근 홍현희는 다이어트에 성공한 근황으로도 화제를 모았다. 그는 유튜브 채널을 통해 60kg에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다고 밝히며 "몸무게 앞자리 '4'를 거의 20년 만에 처음 봤다. 목표가 있었던 건 아니고 건강하게 먹으려 했을 뿐인데 몸은 거짓말하지 않더라"고 전했다. 이어 "혈당을 관리하니 살이 자연스럽게 빠졌다"며 당 관리와 러닝 등 생활 습관 개선이 체중 감량의 비결이었다고 설명했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

2.

[속보] 박수홍 친형, 징역 3년6개월 확정..형수는 징역형 집유

3.

'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"

4.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국야구가 약해서 잘한게 아니었다, 그냥 잘하는 투수였다...폰세, 빅리그 복귀전 '1이닝 2K' 찢었다

2.

롯데 선발 라인업 공개! '고승민-나승엽' 빠진 내야, 현재로선 최선인듯 → 두산 선발 이영하 상대 [미야자키 현장]

3.

"일본 취재진이 여기 왜 몰렸지?" 이런 선수가 아쿼라니, 클래스가 다르다

4.

대충격! 다저스 사사키, 올해도 '꽝!'인가 → 첫 경기 1⅓이닝 3실점 두들겨 맞았다

5.

[오피셜]"흥민 형 있는데 어딜가" 부앙가, 이유있는 DP 다년 계약 '도장 꽝'…메시 넘은 MLS 최고 화력, 공포의 '흥부 조합' 계속된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.