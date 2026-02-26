정지선, MZ 직원들 탓 극한직업…"면접에 부모님 동행, 숙취로 결근 통보" ('옥문아')

26일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 '면접장에 부모님이? 정지선이 면접 볼 때 겪은 황당한 일?!'이라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.
정지선의 요새 주된 일과는 MZ 직원들에게 반격하기 위해 머리를 굴리는 것이라고. 정지선은 "10시 출근인데 9시 50분에 전화 와서 출근을 못하겠다더라. 술을 많이 마셔서 토하느라 그렇다더라"라며 "솔직한 게 좋은 건가? 고민이 된다. '그래서 퇴사할 거냐' 하니까 내일 출근한다더라"라고 밝혔다.
이어 "직원들과 대화할 때 '네 행복은 뭐야?' 하면 돌아오는 대답이 '2시간 뒤에 담배 5대 피우는 거'라고 한다"고 말했고 김숙과 패널들은 "말문이 턱 막힌다"고 당황했다.
면접 볼 때도 황당한 일들이 있다고. 정지선은 "면접 볼 때 부모님하고 오신다. 30살 넘은 성인도 그렇다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 정지선은 "뭔가 했더니 그냥 같이 다닌다더라. 어쩔 때는 내 팬이라 오신 건가? 했는데 매장 분위기 보고 얘가 어떤 대답을 했고 사장님이 어떤 말을 하나 보려고 온 거다"라며 "옆에 앉아 계신 분도 있고 문밖에서 보시는 분도 있다. 저는 제 고민이라 생각했는데 주변 자영업자 친구들과 얘기해보면 다들 한번씩 겪으셨더라"라고 밝혔다.
이어 "저는 면접 볼 때 질문을 잘 안 하는데 꿈, 앞으로의 계획은 꼭 물어본다. 없는 친구들도 있지만 여기는 요리하는 데인데 갑자기 '피아노를 하겠다', '목공을 하겠다'고 얘기한다"고 밝혀 황당함을 더했다.
한편, 정지선, '중식마녀' 이문정 셰프가 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 이날 밤 8시 반에 방송된다.