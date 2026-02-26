[공식] 이번엔 김연경·이준호·카즈하..기안84와 함께 '기안장2' 예고

[스포츠조선 문지연 기자] '대환장 기안장2'가 김연경, 이준호, 르세라핌 카즈하와 함께 출발한다.

넷플릭스 '대환장 기안장'은 기안84만의 상상력과 낭만에서 비롯된 색다른 재미를 선사하며 지난해 민박 예능 붐을 이끈 작품이다. 기존 민박 버라이어티의 공식을 깨는 구성과 비일상적인 경험으로 시청자들의 호응을 얻었고, 한국을 비롯한 여러 국가의 TOP 10에 진입하며 국내외에서 뜨거운 주목을 받았다. 숙박객을 위해 분투하는 '기안장 패밀리'와 그 안에서 특별한 추억을 만들어가는 숙박객들의 이야기는 '기안장' 대리 경험을 제공하며 K-민박 버라이어티의 새 장을 열었다는 평가를 얻었다.

새롭게 선보이는 시즌2에서는 겨울의 대관령으로 무대를 옮긴다. 여름의 울릉도 앞바다를 배경으로 펼쳐졌던 시즌1과는 정반대의 환경 속에서 또 다른 '기안장'을 선보이는 것. 이번 시즌 역시 기안84의 상상이 현실로 구현된 민박집 '기안장'이 예고돼 궁금증을 더한다. 초보 주인장에서 한층 성장한 '경력직 주인장' 기안84가 어떤 이야기를 써 내려갈지 관심이 쏠린다.

함께 두 번째 '기안장'을 운영할 신입 직원들, 김연경, 이준호, 카즈하가 합류를 확정 지어 화제를 모은다. 월드클래스 배구 선수 '연경신' 김연경은 특유의 카리스마와 유쾌한 에너지로 분위기를 이끌고, 연기와 음악 활동을 넘나드는 글로벌 올라운더 아티스트 이준호는 섬세한 공감력과 센스로 풍성한 즐거움을 더할 전망이다. 글로벌 K-팝 그룹 르세라핌의 카즈하는 밝고 신선한 매력으로 막내다운 활기를 불어넣을 예정. 경력직 주인장 기안84와 신입 직원들이 만들어낼 '기안장 패밀리' 케미스트리에도 이목이 집중된다.

경력직 낭만 주인장 기안84와 3인 3색 신입 직원들이 한겨울 대관령에서 펼치는 민박 버라이어티 '대환장 기안장' 시즌2는 올해 3분기 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

