이지혜, 日 가는데만 300만 원…초호화 크루즈 여행에 눈물 "부모님 생각나"

26일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 ''먹고, 마시고, 놀고' 이지혜 국내 최초 5성급 크루즈 여행 내돈내산(가성비 짱)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이지혜는 "제가 너무너무 기대했던 크루즈. 제가 타보고 싶고 정확하게 리뷰를 해드리려고 왔다"고 김미려와 함께 크루즈를 타기로 했다. 이지혜는 "대한민국 유일의 5성급 크루즈 제가 오늘 정확히 리뷰해 드리겠다. 내돈내산이고 300만 원(1인당 150만 원)을 썼다. 우리가 광고가 안 붙으면 뭐냐. 냉정한 리뷰 기대하셔도 좋다"고 부산항에서 일본 오사카로 떠난다고 밝혔다.
이지혜는 "저희는 몇박 며칠 도는 게 아니라 실제로 타고 오사카에 도착하면 끝나는 거다. 원하는 분은 배를 타고 돌아오고 저희는 돌아올 때 비행기를 타고 돌아가려 한다. 저희는 가장 높은 클래스의 방을 예약했다"고 밝혔다.
배에 타자마자 웰컴 드링크를 받은 이지혜와 김미려. 두 사람이 예약한 오너스 룸은 호텔 스위트룸 못지 않은 럭셔리함을 자랑했다. 심지어 와인 냉장고 안에 가득한 와인은 모두 무료라고. 전용 화장실 역시 넓고 쾌적했고 욕조까지 있었다.
크루즈 안에는 타바타 수업까지 있었다. 두 사람은 에어로빅 의상까지 야무지게 갈아입고 크루즈에서 운동까지 즐겼다.
저녁 메인 메뉴는 참돔과 스테이크. 이지혜는 "저는 원래 회를 좋아하지 않는다. 근데 이게 약간 부드러운데 입에 넣을 때 싹 퍼지면서 두 번 씹었는데 들어가는 느낌"이라며 만족했다.
융숭한 대접에 감격한 이지혜는 가족들을 생각하며 울컥하기도 했다. 이지혜는 "우리 엄마 아빠 생각이 난다. 우리 엄마 아빠 살아계시는 동안 꼭 한번 크루즈를 모시려고 한다"고 눈물을 보였다.