'혼전임신' 나솔사계 장미, 태교여행서 D라인 자랑 "밤 외출 후 기절 엔딩"
[스포츠조선 정유나 기자] '나솔사계' 출연자 장미(가명)가 남편과 함께 태교 여행을 떠난 근황을 공개했다.
27일 장미는 베트남에서 남편과 함께하는 태교 여행 모습을 전하며 근황을 전했다.
장미는 "1일 1스파 굳"이라며 남편 앞에서 아름다운 D라인을 뽐내 눈길을 끌었다.
또한 장미는 "조용히 휴양하자 해놓고 밤에 시내 나갔다 옴. 그리고 임산부는 기절엔딩"이라고 열심히 태교 여행을 즐기고 있는 모습을 재치 있게 전했다.
한편 장미는 지난해 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 27기 영식과 최종 커플이 됐지만, 실제 인연으로 이어지지는 않았다.
이후 장미는 지난 1월 남자친구의 존재를 공개하며 "약혼식과 혼인신고를 모두 마쳤고, 소중한 축복도 함께 찾아왔다"며 결혼과 임신 소식을 동시에 전해 축하를 받았다.
