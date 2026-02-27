한혜진, 눈만 봐도 똑닮은 남동생 폭로에 '어질'..."누나 친구 없었다"

최종수정 2026-02-27 06:45

한혜진, 눈만 봐도 똑닮은 남동생 폭로에 '어질'..."누나 친구 없었다…

[스포츠조선 정안지 기자] 모델 한혜진이 똑 닮은 남동생을 공개했다.

26일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "남동생이랑 뭐 같이 하면 안되는 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한혜진은 서울 집 줄 눈 시공을 위해 친동생과 줄눈 경력 12년 차 동생 친구에게 도움을 요청했다.

잠시 후 한혜진의 남동생이 누나 집을 찾은 가운데 두 사람은 눈만 봐도 남매라는 사실을 알 정도로 똑 닮아 눈길을 끌었다.

남동생과 친구는 줄 눈 시공을 위한 체크를 한 뒤 바로 작업을 시작, 한혜진도 장갑을 끼고 도구를 챙긴 뒤 힘을 보탰다.

먼저 오염된 줄눈을 제거했다. 이 과정에서 한혜진은 "사거리에서 타일 이빨이 깨지니까 조심해라"라는 주의를 들었지만, 바로 사거리를 직진하며 시원하게 날려버려 웃음을 안겼다.


한혜진, 눈만 봐도 똑닮은 남동생 폭로에 '어질'..."누나 친구 없었다…
이후 한혜진은 "스트레스 풀린다"면서 집중, 그러나 그때 계속되는 남동생의 훈수와 감시에 마음이 상한 듯 버럭해 웃음을 자아냈다.

한혜진은 "동생이랑 한 살 3개월 차이다"라면서 "영원히 아기다. 태어났을 때부터 쟤가 동생이었기 때문에 마흔한 살이고 두 살이고 나한텐 아무런 의미가 없다"라고 했다. 이어 그는 "그러니까 내가 마흔두 살, 세 살이어도 우리 아빠가 맨날 차 조심하라고 하는 거다"라며 웃었다.


이때 제작진은 남동생에게 누나의 어린 시절을 물었고, 이를 들은 한혜진은 "나는 공부밖에 안 했다. 나는 학교, 미술 학원, 집 이것밖에 몰랐다"라고 했다.

그러자 남동생은 "친구가 없어가지고"라고 했고, 한혜진은 "뭐라고? 친구 없었다고? 맞다"라며 인정했다. 이어 한혜진은 "친구가 있긴 있었다. 많지 않아서 그렇지"라고 하자, 남동생은 "있긴 있었다"라고 해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

스포츠 많이본뉴스
1.

김연경 없이도 봄배구 코앞까지…"요시하라 매직? 글쎄요" [인천포커스]

2.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

3.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

4.

"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

5.

후훗, '그건 일상적인 플레이'입니다만? → '호수비 화제' 박찬호, 느긋한 반응 눈길 "제가 뭐 캐리하는 선수는 물론 아니죠. 하지만!" [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.