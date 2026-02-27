27기 상철♥23기 영숙, '럽스타' 폭주.."우린 잘 어울려" 거침없는 애정표현
[스포츠조선 정유나 기자] 커플 사실을 공개한 '나는 솔로' 27기 상철과 23기 영숙이 달달한 데이트 근황을 공개했다.
26일 상철과 영숙은 각각의 계정에 데이트를 즐기는 사진을 공개했다.
사진에는 두 사람이 밸런타인데이 데이트를 즐기고 맛집 등을 찾아간 모습이 담겨있다. 또한 지인 커플과 함께 더블 데이트를 즐기며 화기애애한 시간을 보내는 모습도 담겼다. 특히 영숙은 상철에게 받은 샤넬 지갑을 인증해 시선을 모았다.
상철은 일부 네티즌의 댓글에 직접 답하며 다정한 면모를 드러냈다. "두 분 잘 어울려요"라는 댓글에는 "저도 그렇게 생각해요"라고 답했고, "역시 연애를 하니 더 잘생겨지네요"라는 댓글에는 "감사합니다"라고 화답해 눈길을 끌었다.
앞서 두 사람은 밸런타인데이를 맞아 커플샷을 공개하며 열애 사실을 공식적으로 인정한 바 있다.
한편 27기 상철은 한국전력공사 직원으로 여성 출연자들에게 많은 인기를 끌었다. 23기 영숙은 변호사로 방송 당시 단정한 외모와 지적인 이미지로 관심을 모았다.
