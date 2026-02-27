"없으면 어쩔 뻔 했어" 정유진·이신기→강하경·이준영까지…'휴민트' 신스틸러 존재감

기사입력 2026-02-27 08:22


"없으면 어쩔 뻔 했어" 정유진·이신기→강하경·이준영까지…'휴민트' 신스…
사진 제공=NEW

"없으면 어쩔 뻔 했어" 정유진·이신기→강하경·이준영까지…'휴민트' 신스…
사진 제공=NEW

"없으면 어쩔 뻔 했어" 정유진·이신기→강하경·이준영까지…'휴민트' 신스…
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 정유진, 이신기, 강하경, 이준영 등 조연 배우들의 영화 '휴민트'에서 남다른 존재감을 드러냈다.

정유진은 극 중 국정원 요원 임 대리 역을 맡아 치열한 상황 속에서도 냉철함과 불안이 교차하는 인물의 내면을 섬세하게 표현해냈다. 시리즈 '셀러브리티', 드라마 '블랙의 신부' 등에서 안정적인 연기를 선보였던 정유진은 '휴민트'를 통해 한층 깊어진 감정 연기와 액션으로 극의 중심을 단단히 붙잡는다. 이신기는 북한 영사관 직원 금태 역을 연기하며 극에 묵직한 긴장감을 더한다. 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기', '런온' 등을 통해 탄탄한 내공을 쌓아온 그는 '런온' 이후 영화 '휴민트'에서 신세경과 다시 한 작품에서 만나며 절제된 감정과 날 선 눈빛으로 극에 묵직한 긴장감을 더한다. 여기에 북한 영사관 직원 '금은동'을 완성한 은표 역의 강하경은 카리스마와 폭발적인 액션으로 깊은 인상을 남기며, 동철 역의 이준영 역시 안정적인 호흡으로 시너지를 구축하며 극의 몰입도를 빈틈없이 채운다.

이처럼 정유진, 이신기, 강하경은 각자의 자리에서 캐릭터에 완전히 스며든 연기로 영화 '휴민트'의 리얼리티를 한층 끌어올렸다. 신뢰감과 신선함을 동시에 지닌 배우 라인업이 더해진 '휴민트'는 영화의 결을 한층 풍성하게 만들며, 치밀한 서사와 흥미로운 전개로 실관람객들의 높은 만족도를 이끌어내며 장기 흥행을 예고하고 있다.

한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

스포츠 많이본뉴스
1.

김연경 없이도 봄배구 코앞까지…"요시하라 매직? 글쎄요" [인천포커스]

2.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

3.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

4.

"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

5.

후훗, '그건 일상적인 플레이'입니다만? → '호수비 화제' 박찬호, 느긋한 반응 눈길 "제가 뭐 캐리하는 선수는 물론 아니죠. 하지만!" [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.