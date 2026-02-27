50세 박시후, 라이브 방송서 앙증맞은 머리띠까지...억대 수익설 '솔솔'

기사입력 2026-02-27 09:01


50세 박시후, 라이브 방송서 앙증맞은 머리띠까지...억대 수익설 '솔솔…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박시후가 틱톡 라이브 방송을 통해 억대 수익을 올리고 있다는 소문이 퍼지고 있다.

박시후는 지난 26일 틱톡 라이브 방송에 모자와 니트를 입은 편안한 차림으로 등장해 팬들과 일상을 나눴다. 현재 해외에 체류 중인 것으로 보이는 그는 50세세 나이가 무색한 동안 외모로 시선을 사로 잡는다.

박시후의 틱톡 라이브 방송은 거의 매일 꾸준히 진행되고 있다. 그의 라이브 방송은 접속자 수가 1천 명을 훌쩍 넘기는가 하면, 특히 실시간 후원이 이어져 글로벌 팬덤의 존재감을 확인케 했다.


50세 박시후, 라이브 방송서 앙증맞은 머리띠까지...억대 수익설 '솔솔…
이에 박시후가 해외 팬들의 후원으로 억대 수익을 벌고 있다는 설까지 나오고 있다. 틱톡 라이브는 시청자가 가상 선물을 구매해 크리에이터에게 전달하는 방식으로 수익이 발생한다. 박시후는 방송 중 '제 팬클럽에 가입해주세요'라는 머리띠를 하기도.

특히 해외 팬층이 두터운 배우나 아티스트의 경우 짧은 시간에도 높은 후원금이 모일 수 있는 것으로 알려져 있다. 이에 틱톡 이용자 사이에선 일본 중국 등 해외팬을 포함한 실시간 접속 시청자와 그들의 후원 규모를 볼때 수익금이 억대까지 발생할 것이란 얘기가 돌고 있다.

한편 앞서 박시후는 유부남 지인에게 이성을 소개해 가정 파탄에 관여했다는 사생활 의혹에 휩싸인 바 있다. 이에 "사실 무근이다"며 강력하게 어필하며, 법적 절차를 진행하고 있다.

또한 박시후는 지난해 영화 '신의 악단'에 출연했으며, 누적 관객 수 100만 명을 돌파하는 쾌거를 이뤘다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

