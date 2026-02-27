이홍기, 14kg 감량 후 몰라보게 홀쭉.."몸 가벼워지고 개운해"

[스포츠조선 조윤선 기자] 밴드 FT아일랜드 멤버 이홍기가 14kg 감량 사실을 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티 및 SNS에는 팬들과 만나 대화를 나누는 이홍기의 모습이 담긴 영상이 게재됐다. 영상 속 이홍기는 날렵해진 턱선을 드러내며 이전보다 한층 홀쭉해진 모습을 보였다.

이홍기는 "14kg을 뺐다. 역할을 위해서 (감량)했는데 하다 보니까 내가 쓸데없는 걸 많이 먹고 있었다는 걸 느꼈다"며 "내가 이렇게 말랐던 적이 있었구나라는 걸 느꼈다"고 말했다.

뮤지컬 '슈가' 공연을 위해 체중을 감량했다는 이홍기는 달라진 몸 상태에 대한 만족감도 전했다. 팬들이 "살 그만 빼라"라며 걱정하자, 이홍기는 "살 많이 빼니까 개운한 게 있다. 몸이 가볍다. 힘들던 턱걸이도 가벼워졌다"고 밝혔다. 이어 더 이상의 추가 감량 계획은 없으며, 현재 체중을 유지할 예정이라고 덧붙였다.

한편 이홍기는 지난 22일 서울 한전아트센터에서 열린 뮤지컬 '슈가' 마지막 공연을 성료했다.


뮤지컬 '슈가'는 전 세계적으로 사랑받아 온 코미디 영화의 고전 '뜨거운 것이 좋아'를 원작으로 한 작품이다. 1929년 금주법 시대를 배경으로, 우연히 갱단의 살인을 목격한 두 재즈 뮤지션이 목숨을 구하기 위해 여장을 하고 여성 밴드에 위장 입단하면서 벌어지는 좌충우돌 해프닝을 유쾌하게 그려냈다.

이홍기는 극 중 주인공 조(조세핀) 역을 맡아 다채로운 감정 표현과 탄탄한 가창력으로 캐릭터에 생동감을 더했다. 특히 이번 작품을 통해 파격적인 여장에 도전한 이홍기는 진한 메이크업도 완벽히 소화하는가 하면, 반전을 지닌 캐릭터의 모습을 진지하면서도 능청스럽게 그려내며 극에 활력을 불어넣었다.

약 3개월의 공연을 마친 이홍기는 "원래 좋아하던 코미디 장르를 할 수 있게 되어서 무대에 오르는 매 순간이 정말 즐거웠다"라며 "함께한 배우분들과 스태프분들 그리고 모든 관객분들께 감사하다. 앞으로 더 다양한 작품에서 새로운 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.

한편 이홍기는 오는 3월 7일 국내 첫 단독 팬미팅 '옹기종기'를 개최하며, 10년 만에 열리는 FT아일랜드 팬미팅 '우당탕탕 FT 사무소'를 통해 활발한 활동을 이어간다.

