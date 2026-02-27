황혜영, "3년의 시간 얻었다"...뇌종양 추적검사 결과 고백

기사입력 2026-02-27 13:55


황혜영, "3년의 시간 얻었다"...뇌종양 추적검사 결과 고백

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 투투 출신 황혜영이 뇌종양 추적검사 결과 "다시 3년의 시간을 얻었다"고 밝히며 지난 투병의 시간과 달라진 삶에 대한 감사의 마음을 전했다.

27일 황혜영은 "다시 3년의 시간을 얻었습니다"라며 신경외과에서 검진 결과를 들었다 밝혔다.

황혜영은 "지나보니 잊고살기엔 짧고 맘 졸이고 지내기엔 너무 긴 시간이라 훌훌 털어버릴수는 없지만 나보다 더 아프고 힘들게 사는분들도 많을테니 주어진 하루하루를 소중하게 감사하는 마음으로 살겠습니다"라 전했다.

이어 "생각해보면 자칫 소홀해질 수 있는 평소의 일상들을 3년마다 리셋하며 초심을 잃지 않을 수도있으니 그리 나쁜 일만은 아닌 것 같다는 생각이 드네요"라며 새 삶에 대한 고마움을 드러냈다.

그는 "저도 조금 어른이 된 것 같은 오늘입니다. 함께 걱정해주시고 기도해주신 모든분들 진심으로 감사드립니다"라고 마무리 했다.

최근 황혜영은 3년 만에 뇌종양 추적검사를 받았다고 밝혔다.

황혜영은 "이유 모를 두통과 어지러움 메슥거림의 지속으로 늘 그랬듯이 혼자 병원을 찾아 검사하고 혼자 검사결과를 들었던 그날이 바로 며칠 전처럼 생생하게 다시 떠오른다"며 2010년 뇌종양 진단을 받았을 때를 떠올렸다.

그는 20대 때부터 먹기 시작한 우울증약과 공황장애약에 "어딘가 고장나지 않는다는 게 오히려 이상했다"고 아픔을 고백하기도 했다.


또 "내겐 화목한 새로운 가족이 생겼고, 내 아이들에게는 내가 받았던 상처를 절대 대물림하지 않겠다고 다짐하는 최선을 다하는 엄마가 되었고, 소소한 것에 행복과 감사를 느끼는 사람이 되었고, '오래오래 행복하게 살았습니다'가 나의 꿈이 되었다"고 밝혀 많은 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K리그 뛰면 국대 발탁 어렵다" 솔직 발언 린가드 깜짝 선택, EPL 실패 후 브라질 혹은 손흥민 있는 MLS..."이번 주 최종 결정"

2.

신들린 김혜성! 117m 홈런 폭발, 4G 연속 안타 0.467 "너무 잘해" 로버츠, 개막 로스터 사실상 확정

3.

"솔직히 저런거 처음 봤다" 다저스 감독, 사사키한테 대실망+극대노! → '하던거나 똑바로 해라' 언론 통해 일침

4.

'박지성+에브라+테베스' 퍼거슨이 인정한 맨유 최애 조합 얼마 만에 뭉친 건가, '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈'

5.

어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아빠와 계약해 주세요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.