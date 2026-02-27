'안양예고 동창' 비 "김무열 말 넘 많아"→김무열 "고등학교 얘기 그만" ('크레이지 투어')

기사입력 2026-02-27 15:18


'안양예고 동창' 비 "김무열 말 넘 많아"→김무열 "고등학교 얘기 그만…
비(정지훈), 김무열. 사진 제공=ENA, TEO

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김무열이 '크레이지 투어'를 함께 떠난 소감을 전했다.

비와 김무열은 27일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA '크레이지 투어' 제작발표회에서 "고등학교 3학년 때로 돌아간 기분이 들었다"라고 했다.

28일 첫 방송되는 '크레이지 투어'는 '지구마불 세계여행'의 스핀오프 프로그램으로, 도파민과 스릴에 굶주린 네 사람이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 '크레이지'한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.

특히 비와 김무열은 안양예고 동창이자, 오랜 절친으로 남다른 케미를 예고했다. 비는 "이 친구(김무열)가 말이 많았던 걸 잊고 살았다. 이번 여행을 하면서 옛 기억이 떠올랐다. 아마 방송에 여러 에피소드가 나올 것"이라며 "여행 파트너로서는 너무 잘 맞았다. 고등학교 3학년 때로 돌아간 느낌이라 행복했다"고 만족감을 표했다.

김무열은 "제가 생각했을 땐, 저보다 지훈이가 말이 더 많은데 저도 많은 거 인정한다. 이번 여행을 통해 저의 새로운 모습을 찾아서 조금 자중할 필요성을 느꼈다. 일단 지훈이 덕분에 첫 예능 고정프로그램을 편하게 했다. 여기에 빠니보틀과 승훈이까지, 존경스러운 동생들과 함께 해 즐겁고 재밌었다"며 "마지막으로 개인적인 바람이 한 가지 있다면, 지훈이가 고등학교 때 이야기를 그만 했으면 좋겠다"고 말해 폭소케 했다.

한편 ENA 예능 '크레이지 투어'는 28일 오후 7시 50분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

2.

임주환 "지하철·버스 타고 스케줄"…물류센터 근무만이 아니었다

3.

구성환, 세상 떠난 꽃분이와 마지막 투샷..'나혼산'서 공개

4.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

5.

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것" ('사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

2.

임주환 "지하철·버스 타고 스케줄"…물류센터 근무만이 아니었다

3.

구성환, 세상 떠난 꽃분이와 마지막 투샷..'나혼산'서 공개

4.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

5.

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것" ('사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

"K리그 뛰면 국대 발탁 어렵다" 솔직 발언 린가드 깜짝 선택, EPL 실패 후 브라질 혹은 손흥민 있는 MLS..."이번 주 최종 결정"

2.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

5.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.