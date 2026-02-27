'안양예고 동창' 비 "김무열 말 넘 많아"→김무열 "고등학교 얘기 그만" ('크레이지 투어')

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김무열이 '크레이지 투어'를 함께 떠난 소감을 전했다.
비와 김무열은 27일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA '크레이지 투어' 제작발표회에서 "고등학교 3학년 때로 돌아간 기분이 들었다"라고 했다.
28일 첫 방송되는 '크레이지 투어'는 '지구마불 세계여행'의 스핀오프 프로그램으로, 도파민과 스릴에 굶주린 네 사람이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 '크레이지'한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.
특히 비와 김무열은 안양예고 동창이자, 오랜 절친으로 남다른 케미를 예고했다. 비는 "이 친구(김무열)가 말이 많았던 걸 잊고 살았다. 이번 여행을 하면서 옛 기억이 떠올랐다. 아마 방송에 여러 에피소드가 나올 것"이라며 "여행 파트너로서는 너무 잘 맞았다. 고등학교 3학년 때로 돌아간 느낌이라 행복했다"고 만족감을 표했다.
김무열은 "제가 생각했을 땐, 저보다 지훈이가 말이 더 많은데 저도 많은 거 인정한다. 이번 여행을 통해 저의 새로운 모습을 찾아서 조금 자중할 필요성을 느꼈다. 일단 지훈이 덕분에 첫 예능 고정프로그램을 편하게 했다. 여기에 빠니보틀과 승훈이까지, 존경스러운 동생들과 함께 해 즐겁고 재밌었다"며 "마지막으로 개인적인 바람이 한 가지 있다면, 지훈이가 고등학교 때 이야기를 그만 했으면 좋겠다"고 말해 폭소케 했다.