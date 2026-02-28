박지윤, 최동석과 상간 소송 중 쏙 빠진 살…"인생 최저 몸무게"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박지윤이 다이어트 근황을 공개했다.
박지윤이 공개한 다이어트 방법은 ▲유산균 섭취 ▲42시간 공복 후 16시간 간헐적 단식 ▲공복 후 첫 끼는 단백질 또는 케일라스 쉐이크 ▲하루 한 끼는 먹고 싶은 음식으로 '포상' 주기 등이다.
한편 박지윤은 최동석과 지난 2009년 결혼해 1남 1녀를 두었으나, 2023년 법원에 이혼 조정 신청서를 제출하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.
지난달 27일 제주지방법원 가사소송2단독은 최동석이 박지윤과 제3자 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과, 박지윤이 최동석의 지인 B씨를 상대로 제기한 동일 취지의 소송을 모두 기각했다. 재판부는 두 사건을 병합해 심리한 뒤 변론을 종결했고, 양측의 청구를 받아들이지 않았다.
다만 상간 소송과는 별도로 진행 중인 이혼 소송은 현재도 이어지고 있는 것으로 전해졌다.
narusi@sportschosun.com