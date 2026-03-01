"2026년에 듣는 분?"…임창정, '소주 한 잔→슬픈 혼잣말' MV 역주행한 이유

기사입력 2026-03-01 09:38


"2026년에 듣는 분?"…임창정, '소주 한 잔→슬픈 혼잣말' MV 역…
'슬픈 혼잣말', '소주 한 잔' 뮤직비디오 화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 임창정의 신곡 '미친놈'이 뜨거운 반응을 얻으며 과거 히트곡들이 재소환되고 있다. 이에 '원조 올라운더' 임창정이 직접 출연한 드라마타이즈 뮤직비디오 역시 덩달아 재조명되고 있다.

임창정의 신곡 '미친놈'은 지난달 4일 발매 직후 빠르게 입소문을 타며 상승세를 이어가고 있다. 신곡의 기세에 힘입어 과거 히트곡들까지 다시 주목받으며 이른바 '역주행 조짐'도 감지되는 분위기다.

임창정은 이번 신보를 통해 거칠지만 직선으로 꽂히는 보컬, 꾸밈없는 러프함 속에 녹아든 생활 밀착형 정서를 고스란히 담아내며 리스너들의 깊은 공감을 이끌어냈다. '임창정표 발라드'의 정수가 다시 통했다는 평가 속에 이러한 열기는 자연스레 뮤직비디오로도 확산되고 있다.

2002년 발표된 '슬픈 혼잣말' 뮤직비디오는 지난달 28일 기준 516만 뷰를 돌파하며 온라인상에서 재조명되고 있다. 단순한 조회수 상승을 넘어 최근까지도 꾸준히 반복 시청이 이어지고 있다는 점이 눈길을 끈다. 노래의 서사를 단순히 부르는 데 그치지 않고 몸으로 표현하는 생활 밀착형 연기는 곡의 몰입도를 배가시키는 요소로 작용하며, 임창정의 음악 세계를 완성하는 또 다른 무기로 꼽힌다.

한 편의 드라마를 보는 듯한 감정선이 돋보이는 드라마타이즈 형식의 뮤직비디오가 강한 존재감을 드러내는 가운데, 2003년 발매된 정규 10집 타이틀곡 '소주 한 잔' 뮤직비디오 역시 825만 회를 기록하며 여전히 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이에 리스너들은 "2026년에 듣는 분 계신가요?", "노래도 노래지만 뮤직비디오가 진짜 명작", "임창정 목소리에 드라마가 있다" 등 최근까지도 공식 유튜브 채널에 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 이어가고 있다. 세대를 아우르는 공감이 확산되며, 시간이 흘러도 퇴색되지 않는 감성의 힘을 다시 한번 입증하는 모습이다.

특유의 음악과 연기가 맞물려 시너지를 내고 있는 가운데, 임창정은 최근 라디오를 통해 영화와 드라마 출연 의지를 직접 밝히며 '스크린 복귀' 가능성에도 불을 지폈다. 임창정은 "올해 드디어 영화로 인사를 드릴 수 있을 것 같다. 코믹 영화다"라고 전하며 기대감을 높였다. 이어 "드라마도 들어오는 대로 할 예정"이라고 덧붙이며, 가수는 물론 배우로서도 쉼 없는 행보를 이어가겠다는 의지를 내비쳤다.

히트곡 역주행 조짐과 함께 뮤직비디오 재조명, 스크린 복귀 시그널까지 더해지자 임창정의 다음 챕터에 대한 관심이 고조되고 있다. 가수와 배우, 예능을 넘나들며 자신만의 영역을 구축해온 임창정의 행보에 이목이 쏠린다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

