한지민·한효주·박보영에 유재석도 “유니콘” 이라고…원빈 실물 어떻길래(‘핑계고’)
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한지민, 한효주, 박보영이 원빈 실물 목격담을 전하며 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
지난달 28일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬' 예능 콘텐츠 '핑계고'에는 세 배우가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 작품 이야기와 근황 토크가 이어진 가운데, 원빈을 향한 솔직한 증언이 쏟아져 눈길을 끌었다.
유재석이 "저에게 유니콘 같은 연예인이 있다. 원빈 씨다"라고 언급하자, 배우들은 각자 원빈을 만났던 일화를 공개했다.
평소 원빈을 이상형으로 꼽아온 박보영은 "이상형을 물어보면 항상 얘기할 정도로 너무 팬"이라며 "예전에 '굿 다운로더' 캠페인 행사에서 만났다. 대기실 대각선에 앉아 계셨는데 못 보겠어서 흰자로 봤다"고 회상했다.
이어 "(원빈이) '보영 씨, 이거 드세요'라고 했는데, 제 이름을 알고 계셔서 너무 놀랐다"며 "단발이셨는데 정말 고우셨다. 누가 실물 어떠냐고 물어보면 '빚으셨다'고 한다"고 덧붙였다.
한지민 역시 짧게 스쳐 지나간 경험을 전했다. 그는 "연기 선생님이 같아서 잠깐 본 적이 있다. 모자 안에 얼굴이 있나 싶을 정도였다"며 "만났다고 하기도 민망할 만큼 스쳐 지나갔다. 저도 제대로 못 보고 인사만 했다"고 말했다.
한효주도 "숍이 같아서 한 번 봤는데 모자를 푹 눌러쓰셨다. 그런데 얼굴이 요만큼이었다"고 전하며 비슷한 인상을 밝혔다.
세 배우 모두 '제대로 보지 못했다'고 표현했지만 공통적으로 원빈의 비주얼과 분위기에 대해 강한 인상을 받았다고 입을 모았다. 방송 직후 해당 장면은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되며 다시 한번 화제를 모으고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
