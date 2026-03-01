박경혜, 강남 6평 원룸서 정체불명 소리에 패닉 "눈앞엔 나타나지 마"

기사입력 2026-03-01 18:42


박경혜, 강남 6평 원룸서 정체불명 소리에 패닉 "눈앞엔 나타나지 마"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박경혜가 강남 6평 원룸 자취 중 벽 너머에서 들려온 의문의 소리에 불안을 호소했다.

1일 박경혜의 유튜브 채널에는 '그래서 도망쳐 나왔는데요..!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 박경혜는 벽 너머에서 들려오는 정체 모를 소리에 불안을 드러냈다. 그는 "계속 벽 뒤에서 소리가 난다. 쥐는 아니겠죠?"라고 털어놓으며 걱정스러운 마음을 내비쳤다.

이어 직접 문제의 소리를 녹음해 공개했다. 영상에는 '탁, 탁' 하는 둔탁한 소리가 담겨 긴장감을 자아냈다. 박경혜는 "주방이랑 화장실 사이 벽에서 나는 소리다. 우리 집은 환풍기와 화장실 전원 스위치가 일체형인데, 그 스위치를 켜면 소리가 안 난다"고 설명했다.

그러면서도 "쥐여도 괜찮은데 제 눈앞에만 나타나지 않았으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.


박경혜, 강남 6평 원룸서 정체불명 소리에 패닉 "눈앞엔 나타나지 마"
벽 너머 소리에 결국 겁이 난 그는 절친인 걸스데이 혜리의 집으로 도망갔다. 혜리가 11만 원 상당의 곱창과 닭볶음탕 등을 준비해 놓자 놀라움을 감추지 못하며 유쾌한 시간을 보냈다.

설 당일에는 본가를 찾아 어머니가 차려준 LA갈비와 각종 전, 나물 등을 맛있게 먹는 모습도 공개했다. 그는 "엄마 음식이 제일 맛있다. 오래 못 먹는다고 생각하면 너무 그리울 것 같다"며 애정을 드러냈다.

이후 다시 원룸으로 돌아온 박경혜는 쌀 보관법, 건조대 수리, 순두부찌개 끓이기 등 소소한 자취 일상을 공유했다. 몸살 기운이 있는 듯 약을 챙겨 먹고 팩을 붙이는 모습까지 공개하며 현실적인 하루를 전했다.


한편 박경혜는 강남 6평 원룸에서의 첫 자취 생활을 리얼하게 공개해 화제를 모으고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

3·1절, 태극기로 순국선열 기린 개념 연예인들..서현·이동욱·김희선 SNS 인증

2.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

3.

'경거망동' 장항준, 성형·개명·귀화 직전 '배텐' 재출연…천만공약 바꿀까

4.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

5.

[공식]소녀시대 총출동? 제시카까지 등장…'법적 부부' 변요한♥티파니, 가짜 웨딩사진에 황당

연예 많이본뉴스
1.

3·1절, 태극기로 순국선열 기린 개념 연예인들..서현·이동욱·김희선 SNS 인증

2.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

3.

'경거망동' 장항준, 성형·개명·귀화 직전 '배텐' 재출연…천만공약 바꿀까

4.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

5.

[공식]소녀시대 총출동? 제시카까지 등장…'법적 부부' 변요한♥티파니, 가짜 웨딩사진에 황당

스포츠 많이본뉴스
1.

'3.1절의 치욕' 한국농구,일본에 완패했다…마줄스 감독, 데뷔전 2연패 수모. 중국에 승리했던 기세는 어디로...

2.

"공격 당사국 영토에서 경기하는 것은 용납 불가" '하메네이 사망 후폭풍' 이란, 북중미월드컵 보이콧 시사...FIFA도 '예의 주시'

3.

한화를 18-0으로 이긴 지바롯데를 4-3으로 이긴 롯데다! → 3·1절 한일 롯데 교류전 승리. 로드리게스 3이닝 퍼펙트!

4.

'전격 공개' 韓 첫 공식 연습경기 선발, 왜 이 선수인가…메이저리거까지 완전체 첫 훈련[오사카 현장]

5.

벌써 154㎞ 퍽! 롯데 윤성빈, 1군 첫 세이브 해냈다! → 지바롯데 1군 맹추격 따돌려 [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.