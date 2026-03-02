NCT JNJM, '킬포' 가득 신곡 'BOTH SIDES' 퍼포먼스 연일 화제…쾌감 '짜릿'

[스포츠조선 고재완 기자] NCT JNJM(엔시티 제노재민)의 킬링 포인트 가득한 신곡 'BOTH SIDES'(보스 사이즈) 퍼포먼스가 연일 화제다.

지난 23일 유닛 데뷔한 NCT JNJM은 첫 미니앨범 타이틀곡 'BOTH SIDES'의 뮤직비디오, 유튜브 콘텐츠, 음악방송 등 퍼포먼스 관련 콘텐츠를 다채롭게 선보이고 있으며, 경쾌한 힙합과 뛰어난 실력, 제노와 재민의 완벽한 호흡이 어우러진 스테이지로 뜨거운 호응을 얻고 있다.

특히 곡 제목 'BOTH SIDES'를 시각화한 좌우, 앞뒤의 극명한 대비를 살린 안무 구성과 힙합 베이스의 절제된 동작을 한 몸처럼 소화하는 두 멤버의 케미스트리가 짜릿한 쾌감을 선사한다.

또한 매력을 어필하는 곡의 분위기에 맞춰 볼을 터치하는 손동작 포인트 안무와 키치한 제스처가 더해진 것은 물론, 강렬한 카리스마와 밝은 미소를 오가는 제노와 재민의 다채로운 매력이 쉴 틈 없이 펼쳐지며 보는 즐거움을 극대화한다.

신곡 'BOTH SIDES'는 감각적인 사운드와 유려한 드럼 비트, 재치 있는 보컬과 랩이 어우러진 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 메시지를 유쾌하게 풀어냈으며, 어느 쪽도 놓칠 수 없는 선택지 사이에서 행복한 고민에 빠지게 만든다.

한편, NCT JNJM은 2일 오후 8시와 9시, 유튜브 NCT 채널 등을 통해 타이틀곡 'BOTH SIDES'의 안무 영상 2편을 공개한다.
