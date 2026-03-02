[SC리뷰] 김태리, '혼자만의 시간' 찾는 최현욱에 폭발 "준비된 아이템 없어"

기사입력 2026-03-02 09:51


[SC리뷰] 김태리, '혼자만의 시간' 찾는 최현욱에 폭발 "준비된 아이…

[스포츠조선 조지영 기자] 방과후 연극반에 진심인 김태리, 최현욱이 서로 다른 교육 가치관으로 부딪쳤다.

지난 1일 방송된 tvN '방과후 태리쌤' 2회에서는 아이들의 설렘이 고스란히 느껴진 방과후 연극반의 첫 야외 수업부터 선생님으로서 손발을 맞춰가는 김태리와 최현욱의 성장기까지 풍성하게 그려졌다.

메인 선생님 김태리와 보조 선생님 최현욱이 처음으로 호흡한 수업에서는 김태리가 '오즈의 마법사'의 도로시가 허수아비, 양철 나무꾼, 사자를 만나는 여정을 여행길로 만들어 아이들의 흥미를 끌어올렸다. 이어 두 선생님은 아이들이 각자 맡은 역할을 연기할 수 있도록 설명해 주고 장면을 만들어보며 흥미를 고조시켰다.

고된 하루를 마친 두 선생님은 저녁 식사 자리에서 여러 대화를 나누며 서로의 다른 교육관을 알게 됐다. 김태리는 선생님으로서 아이들이 연극을 끝까지 즐겁게 할 수 있도록 지도하는 것에 초점이 맞춰져 있었고, 최현욱은 보조 선생님의 역할은 물론 아이들과 친구처럼 눈높이를 같이 하는 선생님이 되고자 했던 것.

방식이 다를 뿐, 방과후 연극반을 향한 마음은 같은 초보 선생님들은 야외 수업에서 아이들과 먹을 도시락을 준비하며 부모의 감정을 느껴보기도 했다. 무엇보다 야외 수업에서 '오즈의 마법사' 대본리딩을 진행하며 임시 배역에 맞춰 처음으로 대사를 읽어보는 아이들과 부드럽고 다정하게 아이들을 이끌어주는 초보 선생님들의 케미스트리가 미소를 자아냈다.

또한 최현욱은 아이들을 집에 데려다주다 첫 가정 방문을 했다. 긴장한 나머지 하윤이 어머니에게 "하윤이 잘 좀 부탁드린다"는 엉뚱한 이야기로 웃음을 선사한 그는 어린 시절의 자신처럼 수줍음이 많은 하윤이를 향한 남다른 관심을 밝히기도 했다.

숙소에서 다시 만난 김태리와 최현욱은 다음 수업 준비에 대해 서로 다른 입장을 보이며 삐걱거렸다.

오늘의 수업 리뷰와 다음 수업 준비에 나서겠다는 김태리에 최현욱은 "내일 수업 때까지 할 일 없으면 일어나서 러닝 뛸 계획이다"며 혼자만의 시간이 필요함을 어필했다. 이에 김태리는 "수업 준비는 안 하니? 수업 전까지 너와 내가 수업에 대한 이야기를 나누는 시간이어야 한다. 우리 이제 준비된 아이템이 없다. 너 지금까지 편하게 한 것이다. 나는 네가 한 부분에서 100% 만족한 게 없다"라고 불편한 기색을 드러냈다.


이에 발끈한 최현욱은 "어떻게 100%를 만족 시키나? 나는 누나처럼 준비를 하지 않았지만 나름 여기 와서 해야 할 일을 했다"고 받아쳤다. 결국 두 사람의 갈등의 골은 봉합되지 않은채 하루가 끝났다.

그리고 다음 날, 최현욱은 거실에서 늦게까지 수업을 준비하다가 잠든 김태리의 모습에서 방과후 연극반을 향한 진심을 깊이 깨달았다. 반성한 최현욱은 평소 김태리가 선호하는 아침 메뉴를 기억하고 삶은 달걀, 사과, 땅콩버터로 마음을 전했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인은 PSG의 보물!' 이런 韓선수 보셨나요? 르 아브르전 환상 AS→佛+西언론의 극찬 세례 "믿을 수 없을 정도로 정교", "PSG서 가장 역동적" 엄지척!

2.

WS 혹사 논란 일본 분노→시범경기 ERA 5.79→WBC 합류, 야마모토 대만전 걱정 안할수가 있나

3.

"흥민 형, 비상사태야" 이기는법 까먹은 비수마의 대통곡, 토트넘 풀럼에 또 패배…투도르 "홈팀 편파, 주심 미쳤어" 대폭발

4.

'비즈니스 논란속 똘똘 뭉친' 신상우호, '美공습 포화' 이란과 오늘 첫 경기...신 감독"우리는 원팀,선수들 믿는다"[女아시안컵 조별리그1차전]

5.

'10G 무승X초비상 사태' 토트넘 감독의 극대노 "풀럼전 주심은 홈팀 심판...아스널전 골, 파울 취소→풀럼전 선제골은 왜 취소 안해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.