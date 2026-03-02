신작 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', 유저 초청 시연회 참가자 모집

신작 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', 유저 초청 시연회…



넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 국내 및 아시아 지역 출시를 앞두고 유저 초청 시연회 'The First' 참가자를 모집한다고 밝혔다.

시연회는 오는 21~22일 서울 구로동 넷마블 사옥 지타워에서 양일간 진행되며, 참가자들은 원하는 날짜를 선택해 시연회에 신청할 수 있다. 참가 신청은 '왕좌의 게임: 킹스로드' 공식 브랜드사이트에서 진행 가능하며, 설문 제출 이후 추첨을 통해 당첨자를 안내한다. 시연회 참가자들에게는 게임 특별 굿즈 세트를 증정할 예정이다.

이에 앞서 넷마블은 지난달 24일부터 '왕좌의 게임: 킹스로드'의 사전등록을 진행하고 있다. PC 사전등록을 진행한 이용자에게 '북부 의상;' 코스튬 1종을 비롯해 '비약 선택 꾸러미' 10개, '나이트워치의 보급품 상자' 5개 등을 보상으로 지급하며, 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전등록에 참여한 이용자들에게는 프로필 테두리와 배경 꾸미기 아이템 각 1종과 외형 변경권 1개를 제공한다. 문자를 통해 사전등록을 하면 탈것과 마구 세트도 지급한다.

'왕좌의 게임: 킹스로드'는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 '왕좌의 게임' 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발중인 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작중이며, 철저한 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현해 극대화된 몰입감을 제공할 예정이라고 강조했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

