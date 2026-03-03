강호동, 봄동 비빔밥 열풍에 본인 등판..18년 만에 먹방 재현 "고기보다 맛있어"
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 강호동이 18년 만에 '봄동 비빔밥' 먹방을 다시 선보이며 추억을 소환했다.
2일 쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'은 강호동의 봄동 비빔밥 먹방이 담긴 영상을 공개해 뜨거운 반응을 얻었다.
영상에서 강호동은 "여러분, 봄동 비빔밥이 왔습니다"라며 특유의 힘찬 인사와 함께 등장했다. 이와 함께 화면에는 '본인등판'이라는 자막이 삽입됐다.
강호동은 본격적으로 봄동 비빔밥을 만들었다. 그는 "밥은 한 숟가락"이라고 말하며 한 주걱을 떠서 양푼에 넣어 웃음을 안겼다. 이어 참기름까지 잔뜩 넣어 봄동 비빔밥을 완성했다.
한입 크게 맛본 강호동은 "배추가 고기보다 진짜 맛있다"고 외쳤다. 해당 장면은 과거 예능 프로그램에서 남겼던 강호동의 명대사를 떠올리게 하며 팬들에게 반가운 향수를 안겼다.
최근 온라인에서는 강호동이 2008년 KBS 2TV '1박 2일'에서 선보였던 봄동 비빔밥 먹방 장면이 다시 주목받고 있다. 당시 그는 양은 냄비에 담긴 비빔밥을 먹으며 봄동의 맛에 감탄하는 모습으로 강한 인상을 남겼고, 해당 장면은 오랜 시간이 지난 지금까지도 '레전드 먹방'으로 회자되고 있다.
이 장면이 재조명되면서 봄동 비빔밥에 대한 관심도 함께 높아졌다. 방송 클립이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되면서 관련 레시피 영상과 후기 콘텐츠가 잇따라 등장해 새로운 먹방 트렌드로 이어지고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.