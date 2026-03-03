스마일게이트 희망스튜디오, 지역아동센터 창작자들의 축제인 '팔레트 페스타 2026' 성료

|
스마일게이트 희망스튜디오는 지난달 28일 스마일게이트 캠퍼스에서 열린 '팔레트 페스타 2026: 비커밍 더 레조넌스(Becoming the Resonance)'를 성황리에 마쳤다고 3일 밝혔다.
이번 행사에는 수도권을 비롯해 강원, 대구, 부산, 전주 등 전국 12개 지역아동센터 아동들과 기관 교사, 청년 멘토 '호프 크리에이터' 등 총 250여 명이 참가했다. 참가자들은 전시된 창작물을 체험하는 '시그널 트랙'과 창작물을 발표하고 서로 교류하는 '레조넌스 트랙'에 참여했다. 시그널 트랙에 마련된 12개의 부스에서는 게임, 영상, 웹툰, 굿즈 등 51개의 다양한 창작물들이 전시됐다. 레조넌스 트랙에서는 아이들이 만든 게임을 활용한 대회 '플레이 스테이지', 영상 상영 및 시사회가 진행된 '스크린 스테이지', 대표 청소년 창작자가 프로젝트를 발표하는 '보이스 스테이지' 등의 프로그램들이 차례대로 진행됐다.
우수 창작 프로젝트를 대상으로 한 시상식과 지난해 9월부터 6개월간 창작 여정을 돌아보는 수료식도 마련됐다. 시상식에서는 참가자들의 현장 투표로 각 스테이지의 우수 팀을 선정해 상장과 소정의 상품을 제공했다. 수료식에서는 지역아동센터 아동, 청소년들이 창작 프로젝트에 도움을 준 청년 멘토들에게 수료증을 직접 전달했다.
