남지현, 포미닛 해체 후 운동 강사 됐다 "감독이 못생긴 X이라 폭언"

기사입력 2026-03-03 18:19


남지현, 포미닛 해체 후 운동 강사 됐다 "감독이 못생긴 X이라 폭언"

[스포츠조선 이우주 기자] 포미닛 출신 남지현이 사업가로 변신한 근황을 공개했다.

3일 황보라의 유튜브 채널에서는 '10년 만에 만난 남지현에 혹독한 올림픽(?) 치른 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 바레 강사로 변신한 포미닛 출신 남지현을 찾아갔다. 바레는 발레와 필라테스를 결합한 퓨전 운동. 바레 강사가 된 이유에 대해 남지현은 "(연예인은) 쉬는 시간이 많지 않냐. 쉬는 시간에 우울해서 그 시간을 효율적으로, 생동감 있게 살고 싶었다"며 "필라테스 자격증 딴 지는 4년 됐고 바레는 2년 차다. 모든 운동을 다 했을 때 이게 가장 지루하지 않다"고 밝혔다.


남지현, 포미닛 해체 후 운동 강사 됐다 "감독이 못생긴 X이라 폭언"
남지현은 2016년 포미닛이 공식 해체한 후 배우로 전향해 활동했다. 황보라와 함께 예전 활동 시절을 돌아보던 남지현은 "감독님이 혹시 욕설은 안 하셨냐"고 물었고 황보라는 "욕하는 사람 너무 많았다"고 밝혔다.

이에 남지현은 "포미닛 활동할 때 첫 드라마에서 카메라 감독님이 '못생긴 X아 앞에 서 봐'라고 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 남지현은 "이거는 긍정의 힘으로 가야겠다 해서 제가 해맑게 '못생긴 X 갑니다' 하면서 갔다. 그랬더니 '허허 저 X 봐라?' 하더라"라며 "끝나고 사과하셨다. 포미닛인지 몰랐다더라. 그냥 신인 배우인 줄 알고 담력 키우려고 그랬다더라"라고 밝혔다. 이에 황보라는 "지금 같으면 큰일날 일"이라고 경악했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

2.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

3.

'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

4.

초등학교 입학식에 '단디'가 떴다→축하 선물까지…"도전과 열정 가득찬 학교 생활 되길"

5.

"7332억 벌어야 하잖아, 이해해", '약체' 영국전 던지고 튀는 스쿠벌 논란...美 '캡틴'이 종식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.