남지현, 포미닛 해체 후 운동 강사 됐다 "감독이 못생긴 X이라 폭언"

3일 황보라의 유튜브 채널에서는 '10년 만에 만난 남지현에 혹독한 올림픽(?) 치른 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.
황보라는 바레 강사로 변신한 포미닛 출신 남지현을 찾아갔다. 바레는 발레와 필라테스를 결합한 퓨전 운동. 바레 강사가 된 이유에 대해 남지현은 "(연예인은) 쉬는 시간이 많지 않냐. 쉬는 시간에 우울해서 그 시간을 효율적으로, 생동감 있게 살고 싶었다"며 "필라테스 자격증 딴 지는 4년 됐고 바레는 2년 차다. 모든 운동을 다 했을 때 이게 가장 지루하지 않다"고 밝혔다.
남지현은 2016년 포미닛이 공식 해체한 후 배우로 전향해 활동했다. 황보라와 함께 예전 활동 시절을 돌아보던 남지현은 "감독님이 혹시 욕설은 안 하셨냐"고 물었고 황보라는 "욕하는 사람 너무 많았다"고 밝혔다.
이에 남지현은 "포미닛 활동할 때 첫 드라마에서 카메라 감독님이 '못생긴 X아 앞에 서 봐'라고 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 남지현은 "이거는 긍정의 힘으로 가야겠다 해서 제가 해맑게 '못생긴 X 갑니다' 하면서 갔다. 그랬더니 '허허 저 X 봐라?' 하더라"라며 "끝나고 사과하셨다. 포미닛인지 몰랐다더라. 그냥 신인 배우인 줄 알고 담력 키우려고 그랬다더라"라고 밝혔다. 이에 황보라는 "지금 같으면 큰일날 일"이라고 경악했다.