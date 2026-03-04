김성주, 모범 납세자 선정..부총리 표창 수상 "국민으로서 당연한 의무"

김성주, 모범 납세자 선정..부총리 표창 수상 "국민으로서 당연한 의무"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김성주가 모범 납세자로 선정됐다.

김성주는 지난 3일 강남세무서에서 열린 '제60회 납세자의 날' 기념식에서 모범납세자로 부총리 겸 재정경제부 장관 표창을 받았다.

모범 납세자는 납세 의무를 성실히 이행하여 국가 재정 확보에 기여하고 선진 납세 문화 정착에 이바지한 개인 및 법인에 수여되는 상이다. 김성주는 그간 방송 활동을 통해 보여준 단정하고 성실한 이미지에 걸맞게 실제 생활에서도 철저한 자기 관리와 성실 납세를 실천해 온 점을 높게 평가받았다.

김성주는 소속사를 통해 "대한민국 국민으로서 당연한 의무를 지켰을 뿐인데 이렇게 표창장까지 받게 되니 감사할 뿐이다. 각자의 자리에서 묵묵히 성실하게 의무를 다하고 계신 많은 분들을 대신해 받은 상이라고 생각하겠다"라고 소감을 전했다.

한편 김성주는 2000년 MBC 공채 아나운서로 데뷔, 프리랜서 전향 후 스포츠 중계부터 음악, 예능, 경연 프로그램에 이르기까지 장르를 가리지 않는 안정적인 진행력과 신뢰감 있는 이미지를 구축하며 국민 MC로 사랑받고 있다.

