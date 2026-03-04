'월드 오브 워크래프트'의 신규 확장팩 '한밤', 3일 전세계 동시 출시

기사입력 2026-03-04 08:31


'월드 오브 워크래프트'의 신규 확장팩 '한밤', 3일 전세계 동시 출시



블리자드 엔터테인먼트는 '월드 오브 워크래프트' 세계혼 서사시를 이어나갈 신규 확장팩 '월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight)'을 3일 전세계에 동시 출시했다.

신규 및 개편된 지역에서의 새로운 지역 이벤트, 플레이어 간 전투 지역, 던전과 구렁, 사냥감, 플레이어 하우징 등 다양한 콘텐츠를 탐험하여 새로운 레벨 상한인 90레벨을 달성할 수 있다. 한국에서는 '한밤' 출시를 기념해 프렌치 부티크 호텔인 레스케이프 서울 명동 및 HK이노엔의 음료 브랜드 헛개수와 브랜드 컬래버레이션을 진행한다.

레스케이프 서울 명동과의 협업을 통해 14일부터 31일까지 코너 주니어 스위트 룸 객실 한 개를 '한밤'의 세계관과 '홈스윗홈' 컨셉으로 꾸민 테마룸을 선보인다. 객실 내에 PC존이 마련돼 신규 확장팩을 직접 플레이해볼 수 있으며, 숙박 시 '월드 오브 워크래프트: 한밤'이 브랜딩된 가운과 어메니티, 머그컵으로 구성된 굿즈 세트 1개를 받을 수 있다.

HK이노엔의 헛개수와는 게임 내 아이템과 연계한 프로모션을 전개한다. 3일부터 네이버 스마트스토어 컨디션몰에서 헛개수 30병 패키지를 구매 시, 게임 내에서 사용할 수 있는 특별 탈것 아이템인 '증오벼림 불꽃이륜차' 탈것 스페셜 쿠폰을 제공한다.

또 오는 25일 오전 2시까지 네이버 치지직에서 '월드 오브 워크래프트: 한밤' 카테고리 내 방송을 4시간 이상 시청하면 '귀여운 얼라이언스 파란색 그르?J'과 '귀여운 호드 빨간색 그르?J' 하우징 장식 아이템을 선착순으로 증정하는 드롭스 이벤트도 참여 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.