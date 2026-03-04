'월드 오브 워크래프트'의 신규 확장팩 '한밤', 3일 전세계 동시 출시

|
블리자드 엔터테인먼트는 '월드 오브 워크래프트' 세계혼 서사시를 이어나갈 신규 확장팩 '월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight)'을 3일 전세계에 동시 출시했다.
레스케이프 서울 명동과의 협업을 통해 14일부터 31일까지 코너 주니어 스위트 룸 객실 한 개를 '한밤'의 세계관과 '홈스윗홈' 컨셉으로 꾸민 테마룸을 선보인다. 객실 내에 PC존이 마련돼 신규 확장팩을 직접 플레이해볼 수 있으며, 숙박 시 '월드 오브 워크래프트: 한밤'이 브랜딩된 가운과 어메니티, 머그컵으로 구성된 굿즈 세트 1개를 받을 수 있다.
HK이노엔의 헛개수와는 게임 내 아이템과 연계한 프로모션을 전개한다. 3일부터 네이버 스마트스토어 컨디션몰에서 헛개수 30병 패키지를 구매 시, 게임 내에서 사용할 수 있는 특별 탈것 아이템인 '증오벼림 불꽃이륜차' 탈것 스페셜 쿠폰을 제공한다.
또 오는 25일 오전 2시까지 네이버 치지직에서 '월드 오브 워크래프트: 한밤' 카테고리 내 방송을 4시간 이상 시청하면 '귀여운 얼라이언스 파란색 그르?J'과 '귀여운 호드 빨간색 그르?J' 하우징 장식 아이템을 선착순으로 증정하는 드롭스 이벤트도 참여 가능하다.