심형탁♥사야 子 하루, 귀염뽀짝 수영복 자태..발 동동 모터 '심쿵'

기사입력 2026-03-04 08:38


[스포츠조선 조윤선 기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 비주얼 천재 하루가 초절정 귀여움을 뽐낸다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난해 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오늘(4일) 방송되는 '슈돌' 611회는 '언제 이렇게 컸니?' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.

하루가 아빠 심형탁과 키즈풀카페 데이트를 하는 가운데, 비주얼 천재 하루가 귀염뽀짝한 수영복 자태로 심쿵을 유발한다. 거품에 파묻힌 뽀얀 하루의 모습이 시선을 사로잡은 데 이어 수영모자를 아래로 드러난 하루의 오동통한 양 볼이 귀여움을 배가시킨다.


수영장에 입수한 하루는 물 속에서 '발 동동 모터'를 가동, 일취월장한 수영실력을 뽐내더니 물 위에 떠 있는 오리 인형을 발견하고 "오마마마마"라고 폭풍 옹알이를 쏟아낸다. 오리 인형을 갖고 싶은 하루의 마음이 담긴 속사포 옹알이 랩을 본 MC 랄랄은 "하루가 이제 곧 말하겠다!"라며 하루의 표현력에 감탄한다.

또한 거품 촉감놀이에 빠진 하루의 모습이 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 뒤흔들 예정. 하늘에서 거품이 내려오자 신기한 것을 포착한 듯 눈을 왕방울만하게 뜬 하루의 표정에 MC 랄랄은 "하루 표정이 너무 귀여워서 이모티콘이 나와야 할 것 같다"라며 표정 부자 하루의 매력에 흠뻑 빠져 헤어나오지 못했다는 후문.

귀여운 비주얼로 이모티콘 제작 욕구를 무한 자극하는 하루의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

