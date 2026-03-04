김혜영 "신장 구멍 나 영양분 다 빠져나가…의사도 포기했는데 '기적' 생존"

기사입력 2026-03-04


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김혜영이 둘째 출산 이후 신장 질환인 사구체신염으로 투병하면서도 방송을 이어갔던 당시 상황을 털어놨다.

김혜영은 3일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에 출연해 33년간 진행했던 MBC 라디오 '강석, 김혜영의 싱글벙글쇼' 비하인드를 전하며 힘들었던 투병 시기를 고백했다.

그는 "둘째를 낳고 얼마 지나지 않아 사구체신염을 앓게 됐다"며 "신장에 구멍이 나 혈류가 계속 새는 상태였다"고 밝혔다.

이어 "몸에서 걸러줘야 할 영양분과 단백질이 전부 소변으로 빠져나갔다. 사람이 기운이 하나도 없다"며 "가뜩이나 힘이 없는데 단백질까지 빠져나가니 누워 있는 것밖에 할 수 없었다"고 당시 상황을 설명했다.

상태는 심각했다. 김혜영은 "의사 선생님이 결국 신장 이식을 해야 할 수도 있다고 했다"며 "왼쪽 신장이 완전히 망가지고 오른쪽 신장까지 손상되면 이식을 해야 한다는 얘기를 들었다. 하늘이 무너지는 것 같았다"고 회상했다.

그럼에도 그는 마이크 앞을 떠나지 않았다. 김혜영은 "방송국에 가면 원고를 읽고 노래가 나가는 동안에는 엎드려 있었다"며 "다시 내 순서가 오면 힘을 짜내서 진행했다. '싱글벙글쇼'는 힘 있게 진행해야 하는 프로그램이라 더 사투였다"고 털어놨다.

제작진의 배려도 큰 힘이 됐다. 김혜영은 "제작진이 '본인이 그만두겠다고 할 때까지 기다리자'며 자리를 지켜줬다"며 "내 힘만으로 여기까지 온 게 아니라 늘 누군가 지켜보고 기다려줬다"고 고마움을 전했다.

다행히 병세는 이후 호전됐다. 그는 "약도 먹고 꾸준히 병원에 다녔는데 의사 선생님이 '있을 수 없는 기적 같은 일'이라고 하셨다"며 "왜 나았는지 이유를 모르겠다고 하더라"고 밝혔다.


한편 김혜영은 1981년 MBC 개그콘테스트로 데뷔했으며, '강석, 김혜영의 싱글벙글쇼'를 비롯해 '웃으면 복이 와요', '일요일 밤의 대행진', '가족오락관', '알쏭달쏭 퀴즈', '퀴즈탐험 신비의 세계' 등 다양한 프로그램에서 MC로 활약하며 오랜 시간 시청자들의 사랑을 받아왔다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

