"김영희의 필터 없는 솔직함"…'말자쇼', 월요일 新예능 강자 '우뚝'

지난 2일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 전국 시청률 3.1%(닐슨코리아 기준)를 기록, 자체 최고 시청률을 경신했다. 동시에 지상파 동시간대 시청률 1위에 올랐다. 파일럿 방송부터 정규 편성 이후 꾸준히 우상향 곡선을 그려온 '말자쇼'는 '월요병 치료제'로서의 입지를 완벽히 굳혔다.
'말자쇼' 상승세의 일등 공신은 단연 '말자 할매' 김영희다. 그는 단순히 고민을 듣는 것에 그치지 않고, 자신의 사생활을 가감 없이 공유하며 관객들의 마음을 열었다. 지난 2일 '가장' 특집에서 김영희는 어린 시절부터 지금까지 자신도 가장의 역할을 하고 있다고 털어놨다. 이어 10살 연하 남편과의 내밀한 에피소드들을 전하며 시청자들과 공감대를 형성했다.
앞선 방송에서 김영희는 과거 가족 문제로 이미지가 추락해 힘들었던 시절과 그 시절 자신이 했던 고민들까지 솔직하게 이야기하며 "제자리여도 괜찮다. 계속 걷다 보면 땅이 비옥해질 것"이라는 진정성 있는 위로를 전해 관객들을 울린 바 있다. 또한 4년간의 지독했던 짝사랑 스토리, 친정 엄마와의 미묘한 갈등 등 본인의 '흑역사'를 웃음의 소재이자 공감의 도구로 활용하는 등 매회 정면 돌파 방식을 택했다.
무대와 관객의 경계를 허문 차별화된 포맷 역시 성공 요인이다. 김영희는 매회 객석으로 내려가 즉석에서 관객들의 고민을 접수하고 해결책을 제시한다. 때로는 따끔한 사이다 호통으로 가슴을 뻥 뚫어주고, 때로는 사연자의 손을 잡고 함께 눈물을 흘리는 투박한 위로를 건넨다.
쟁쟁한 경쟁 프로그램들이 있는 시간대이지만, '말자쇼'는 자극적인 설정보다 '사람 냄새' 나는 이야기로 승부수를 던졌다. 그 승부수는 시청률 3.1%, 지상파 동시간대 시청률 1위라는 성적표로 돌아왔다. 황혼 육아, 무명 배우의 새출발, 가족 간의 불통 등 우리 주변의 현실적인 고민들을 다루며 전 세대를 아우르는 고정 시청층을 확보한 것이 주효했다.
'말자쇼' 제작진은 "많은 사람 앞에서 진솔하게 고민을 털어놔 주시는 관객들 덕분에 꾸준히 시청률이 우상향하고 있다"며 "앞으로도 가식 없는 웃음과 따뜻한 위로를 전하는 소통의 장이 되도록 노력하겠다"고 전했다.