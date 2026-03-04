임성한 작가 첫 메디컬 스릴러 ‘닥터신’…정이찬·백서라, 첫 만남부터 직진 고백

|
[스포츠조선 조민정 기자] 임성한 작가의 첫 메디컬 스릴러 '닥터신'이 강렬한 운명 로맨스의 시작을 예고했다. 파격적인 신예 조합 정이찬과 백서라의 첫 만남 장면이 공개되며 기대감을 끌어올리고 있다.
공개된 장면에서는 신주신과 모모의 운명적 첫 만남이 담겼다. 신주신은 모모를 고급 레스토랑으로 초대해 처음 마주하고 무뚝뚝한 표정 속에서도 강한 관심을 드러낸다. 모모는 톱배우다운 여유로운 미소로 응답하며 묘한 긴장감을 형성한다.
특히 신주신이 모모의 목에 직접 목걸이를 걸어주는 장면이 시선을 끈다. 거침없는 직진 애정 표현에 모모는 목걸이를 매만지며 환한 웃음을 보이고 두 사람 사이에 묘한 설렘이 흐른다. 두 인물의 관계가 어떤 운명으로 이어질지 궁금증을 높인다.
제작진은 "정이찬과 백서라가 높은 완성도를 위해 많은 노력을 기울였다"며 "사랑과 욕망, 금기가 뒤섞인 두 인물의 운명적 관계가 어떻게 전개될지 기대해 달라"고 전했다.
한편 '닥터신'은 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 둘러싼 남자들의 기묘한 사랑 이야기를 그린다. 오는 14일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com