충주맨이 충주시 잡는다...'김선태 채널' 이틀만에 60만 돌파→구독자 역전 코앞

기사입력 2026-03-04 09:33


[스포츠조선 김준석 기자] '충주맨'으로 유명했던 전 충주시 공무원 김선태가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 이틀 만에 64만 명이 넘는 구독자를 모으며 폭발적인 관심을 받고 있다.

그가 과거 몸담았던 '충주시' 유튜브 채널과의 '구독자 추격전'까지 펼쳐지며 화제가 되고 있다.

김선태는 지난 3일 자신의 이름을 내건 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 공개했다.

'김선태입니다'라는 제목의 영상은 약 2분 분량으로, 공직을 떠난 뒤 새 출발을 알리는 내용이 담겼다.

영상 공개 직후 구독자는 빠르게 늘어났다. 채널 개설 이틀 만에 구독자 수는 약 64만 명을 돌파했고, 첫 영상 조회수도 수백만 회를 기록하며 뜨거운 관심을 입증했다.

이 같은 상승세에 김선태가 과거 운영을 이끌었던 충주시 유튜브 채널과의 구독자 격차도 빠르게 좁혀지고 있다.

현재 충주시 채널 구독자는 약 77만 명 수준으로, 김선태 채널이 불과 며칠 만에 턱밑까지 추격하며 '역전 가능성'까지 거론되는 상황이다.

특히 구독자 100만 명 달성 시 받을 수 있는 '골드버튼'도 사정권에 들어왔다는 평가다. 채널 개설 직후부터 구독자가 가파르게 증가하면서 100만 돌파 시점에 대한 관심도 커지고 있다.


영상에서 김선태는 "이제 충주맨이 아니다"라며 새로운 출발을 알렸다. 그는 공직을 떠난 이유에 대해 "제안도 여러 곳에서 많이 왔지만 좀 더 자유롭게 해보고 싶었다"고 밝혔다.

이어 특유의 솔직한 화법으로 "나간 이유 중 가장 큰 건 돈을 더 벌고 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김선태의 채널 개설 소식에 온라인에서는 응원과 관심이 이어지고 있다.

특히 충주시 공식 계정은 해당 영상에 "선태야, 나의 선태야"라는 댓글을 남기며 유쾌한 반응을 보였고, 이 댓글은 수많은 '좋아요'를 받으며 화제를 모았다.

네티즌들은 "충주시 구독자 곧 따라잡겠다", "솔직함이 매력이다", "이렇게 빨리 60만 넘길 줄은 몰랐다" 등의 반응을 보이며 김선태의 새로운 도전을 응원하고 있다.

충주시 유튜브 채널을 통해 '충주맨' 캐릭터로 큰 인기를 얻었던 김선태가 개인 채널에서도 상승세를 이어갈지 관심이 쏠리고 있다.

