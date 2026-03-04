유연석·이솜, 망자 보내는 ‘옥상 의식’…‘신이랑 법률사무소’ 세계관 공개

기사입력 2026-03-04 09:33


유연석·이솜, 망자 보내는 ‘옥상 의식’…‘신이랑 법률사무소’ 세계관 공…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'가 독특한 세계관을 담은 스페셜 포스터를 공개했다. 유연석과 이솜이 마주할 '특별한 공간'이 베일을 벗으며 작품의 정서를 한층 선명하게 드러냈다.

오는 13일 첫 방송되는 '신이랑 법률사무소'는 망자의 한을 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현이 펼치는 기묘하면서도 따뜻한 한풀이 어드벤처 드라마다. 향로와 부적이 등장하는 독특한 세계관을 예고한 티저 포스터와 법률사무소 내부를 담은 메인 포스터에 이어 이번에는 그 세계관을 완성하는 마지막 공간이 공개됐다.

이번 스페셜 포스터의 배경은 건물 옥상이다. 붉은 노을이 내려앉은 도심 빌딩 숲 사이에서 신이랑(유연석)과 한나현(이솜)이 나란히 서서 하늘을 바라보고 있다. 두 사람 앞에는 벽돌로 둘러싸인 화로가 놓여 있고 그 안에는 불길이 타오르며 부적이 함께 놓여 있다. 이 공간은 신이랑이 억울한 사연을 풀어준 망자를 마지막으로 배웅하는 의식이 이뤄지는 장소다.

법정에서의 통쾌한 변론이 '행동'이라면 옥상에서의 배웅은 '마음'이라는 점에서 이 공간은 작품의 정서를 상징적으로 보여준다. 사이다 법정극의 쾌감뿐 아니라 망자를 향한 애도와 위로가 공존하는 세계관이 한 장의 포스터에 담겼다.

또한 신이랑과 한나현이 같은 방향을 바라보는 구도 역시 의미심장하다. 서로 다른 방식으로 사건을 바라보던 두 변호사가 점차 같은 목표를 향해 나아가는 파트너로 변화해 가는 과정을 암시한다. 특히 냉철했던 한나현이 이 공간을 통해 어떤 변화를 맞게 될지 궁금증을 더한다.

제작진은 "이번 스페셜 포스터 속 옥상은 작품의 메시지가 모이는 장소"라며 "법정에서 억울함을 풀어주는 과정과 망자를 보내는 마음이 교차하는 공간을 통해 드라마의 따뜻한 정서를 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.

한편 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.