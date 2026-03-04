'이필모♥'서수연, 두 아들맘+결혼 8년차에 셋째 계획..."딸 확실할까요?"

최종수정 2026-03-04 10:22

'이필모♥'서수연, 두 아들맘+결혼 8년차에 셋째 계획..."딸 확실할까…

[스포츠조선 정안지 기자]배우 이필모의 아내 서수연이 셋째 계획을 전했다.

서수연은 지난 3일 자신의 SNS를 통해 "백년만에 무물"이라면서 소통에 나섰다.

이날 서수연은 폭풍 성장 중인 둘째 아들 도호 군의 유아 체능단 입단 사진을 공개했다. 이에 한 팬은 "도호는 되게 활달한 외향적인 아이인가 보다. 체능단은 그런 아이들이 주로 간다"고 묻자, 서수연은 "남자아이라 활동을 많이 시키고 싶어서 지원했다. 무엇보다 매일 수영을 한다는 게 마음에 쏙 든다"라고 했다.

이어 서수연은 "'아내의 맛'에서부터 첫째 담호를 봤다. 담호 너무 귀엽다"는 말에 '아내의 맛'에 등장했던 담호 군의 모습과 함께 "이 쪼꼬미가 언제 이렇게 컸을까. 쪼꼬미 담호 그립다"며 웃었다. 최근 서수연은 "나 이제 학부모다. 우리 큰형님 유치원 졸업하고 초등학교 간다"라면서 폭풍 성장한 담호 군의 모습을 공개해 화제를 모았다.


'이필모♥'서수연, 두 아들맘+결혼 8년차에 셋째 계획..."딸 확실할까…
특히 한 팬은 "셋째 계획 없으시냐. 필모 오빠 닮은 이목구비 또렷한 딸"이라면서 셋째 계획에 대해 물었고, 서수연은 "셋째면 딸이 확실할까"라고 재치 있게 되물어 눈길을 끌었다. 이어 그는 왕관을 쓴 도호 군의 모습과 함께 "나 딸 있었다"라고 전해 웃음을 안겼다.

한편 서수연은 배우 이필모와 TV조선 '연애의 맛'을 통해 인연을 맺어 2019년 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다. 서수연은 청담동에서 고급 레스토랑을 운영 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.