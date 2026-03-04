'살목지' 김혜윤, '호러 퀸' 활약 예고 "눈빛과 표정으로 감정 표현"
|영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 김혜윤이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김혜윤이 영화 '살목지'를 통해 '호러 퀸'의 활약을 예고했다.
김혜윤은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 제작보고회에서 "행동보단 눈빛과 표정으로 감정을 표현하려고 했다"라고 전했다.
4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔작이다.
김혜윤은 로드뷰 서비스 회사 온로드미디어 PD 한수인으로 변신했다. 그는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "다른 인물들에 비해 행동이나 외적인 모습으로 표현하기보단, 눈빛과 표정으로 감정을 드러내는 부분들이 많았다"고 말했다.
이어 영화 '불도저에 탄 소녀' 이후 4년 만에 스크린에 복귀한 소감도 전했다. 김혜윤은 "'살목지'라는 공포 영화로 관객 분들과 만날 수 있어서 영광스럽고 설렌다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
