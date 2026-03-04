"내가 EXID 메보다"…솔지, 윤일상 신곡으로 폭발적인 가창력→올라운더 면모 입증(현역가왕3)

기사입력 2026-03-04 11:50


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 솔지가 완전히 다른 콘셉트에 도전해 시청자들에게 신선한 충격을 안겼다.

지난 3일 방송된 MBN '현역가왕3'에 출연한 솔지가 결승 1차전 '신곡 대첩' 무대를 통해 그동안 보여준 적 없는 새로운 모습을 선보이며 강렬한 존재감을 각인시켰다.

이날 결승 1차전 '신곡 대첩'은 각 작곡가의 신곡으로 꾸며진 미션 무대였다. 솔지는 히트곡 메이커 윤일상 작곡가의 신곡 '기가 좋아'로 무대를 펼쳤다. 무대에 앞서 그는 "가수를 하면서 정말 선배님 곡을 하고 싶었다"며 남다른 각오와 설렘을 드러냈다.

강렬한 붉은색 미니 원피스를 입고 무대에 등장한 솔지는 무대 시작과 동시에 폭발적인 에너지를 뿜어냈다. 파워풀한 가창력은 물론 과감한 안무와 표정 연기까지 더해지며 이전과는 전혀 다른 매력을 드러냈다.

특히 특유의 탄탄한 보컬을 기반으로 퍼포먼스를 완성도 있게 소화해내며 '보컬리스트'에 머물지 않는 올라운더의 면모를 입증했다.


무대 직후 심사위원들의 호평도 이어졌다. 윤명선은 "본인을 내려놓기로 작정하셨죠? 그 판단이 정말 훌륭했다"며 극찬을 전했다. 작곡가 윤일상 역시 "예전 브라운아이드걸스 첫방을 보는 것 같은 기분이다"며 "오늘 무대에서 팩트를 느꼈다. 퍼펙트"라며 감탄 어린 심사평을 남겼다.

솔지는 결승 1차전 결과 최종 4위에 오르며 안정적으로 결승 2차전 진출에 성공했다. 경연을 마친 뒤 그는 자신의 SNS를 통해 "많은 무대들을 해왔지만 단기간에 이렇게 새로운 무대들을 경험할 줄은 몰랐다"며 "저에게는 큰 도전이자 너무나 값진 경험과 선물이다"라고 소감을 전했다.

이번 무대를 통해 솔지는 기존의 이미지를 뛰어넘는 변신과 확장된 스펙트럼을 증명하며, 결승 2차전에서 보여줄 또 다른 모습에 대한 기대감을 높였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



