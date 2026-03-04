'95년생 신인' 이상민 감독 "김혜윤·이종원→장다아와 '살목지' 촬영, 또래 배우들이라 편했다"
[스포츠조선 안소윤 기자] 이상민 감독이 영화 '살목지'에 참여해 준 배우들에게 고마운 마음을 표했다.
이상민 감독은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 제작보고회에서 "또래 배우들과 함께 촬영을 해서 현장 분위기가 발랄하고 편했다"라고 했다.
4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔작이다.
'살목지'는 95년생 신인 이상민 감독과 MZ배우들의 조합으로 뜨거운 관심을 모았다. 이 감독은 "또래 배우들과 함께 촬영을 해서 그런지 현장 분위기가 발랄하고 편했다"며 "어떻게 보면 저보다 경력이 있으신 선배들이셔서 더 편하게 말씀드릴 수 있었다"고 말했다.
그러면서 "배우들이 각양각색 매력으로 캐릭터를 잘 살려주셨다. 특히 단체신을 찍을 때 제가 살짝 어려움을 느낀 적 있었다"며 "그럴 때 배우들이 적극적으로 의견을 공유해 주시고, 동선을 만들어 주셔서 도움을 받았다"고 덧붙였다.
