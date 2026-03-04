유소년 오디션도 접수…송가인 노래로 꿈꾸는 ‘12세 트롯 꿈나무’
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 송가인이 세대를 뛰어넘는 영향력을 입증하고 있다. 중장년층의 전폭적인 지지를 넘어 2030 팬층까지 확보한 데 이어 이제는 트롯 오디션 무대에서 유소년 참가자들의 '롤모델'로 자리 잡았다.
최근 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁', '현역가왕3', TV CHOSUN '미스트롯4' 등 각종 트롯 오디션 프로그램이 이어지는 가운데, 어린 참가자들이 송가인의 노래를 잇따라 선곡하며 눈길을 끌고 있다. '엄마 아리랑', '월하가약', '거문고야' 등 송가인의 대표곡이 무대에서 반복적으로 등장하며 그의 영향력을 보여주고 있다.
2019년 '미스트롯1' 우승 이후 송가인의 곡은 여러 오디션 무대에서 꾸준히 불렸다. '미스트롯2' 김지율을 시작으로 '미스트롯3' 구민서, 노규리, 빈예서, '미스트롯4' 배서연 등이 그의 노래로 무대에 올랐다. 또한 '현역가왕3' 이수연과 '무명전설' 홍승현 역시 송가인의 곡을 선곡해 화제를 모았다.
특히 이들이 송가인의 노래를 불렀던 당시 평균 나이는 약 12세로 알려졌다. 송가인 역시 어린 시절부터 국악을 정식으로 배우며 음악의 길을 시작했다는 점에서 의미가 더해진다. 같은 또래의 어린 참가자들이 그의 노래로 꿈을 시험하며 새로운 세대의 트롯 열기를 이어가고 있는 셈이다.
송가인의 노래는 정통 트롯의 감성과 기본기가 집약된 곡으로 평가받는다. 뚜렷한 기승전결과 감정선, 탄탄한 창법과 발성이 특징이다. 이 때문에 오디션 참가자들은 실력을 증명하기 위한 곡으로 송가인의 노래를 선택하는 경우가 많다.
이 같은 영향력은 음악을 넘어 문화적 상징으로도 확장되고 있다. 국악을 전공한 송가인은 전통 음악과 대중음악을 잇는 가교 역할을 해왔고, 그의 노래 '가인이어라'는 최근 중학교 교과서에 등재되며 화제를 모았다.
