"왕사남, 999만에서 멈춰 달라"...장성규, 경거망동 장항준 지킴이 나섰다

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장성규가 영화 '왕과 사는 남자' 관객 수를 언급하며 장항준 감독을 향한 유쾌한 농담을 남겼다.
장성규는 이어 "근데 걱정이다. 항준 형님의 천만 공약이 보통의 것들이 아닌데, 천만이 코앞이다"라며 "뱉은 말씀은 지키시는 분이라 더 염려된다"고 적었다.
그러면서 "형님을 지켜드리고 싶은 마음에 관객 수가 999만에서 멈췄으면 좋겠다"며 "#장항준지킴이 #은하철도999"라는 해시태그를 덧붙여 웃음을 자아냈다.
당시 장 감독은 "되면 일단 전화번호를 바꾸고, 개명하고, 성형할 거다. 아무도 나를 못 알아보게 만들겠다"며 "그리고 다른 나라로 귀화할까 생각 중이다. 나를 안 찾았으면 좋겠다"고 말해 화제를 모았다.
이후 '왕과 사는 남자'는 입소문을 타며 흥행을 이어가고 있다. 4일 기준 누적 관객 수는 약 940만 명을 돌파하며 천만 영화 등극이 가시권에 들어온 상황이다.
장성규의 재치 있는 반응과 함께 장항준 감독의 '천만 공약'이 실제로 이뤄질지 관심이 쏠리고 있다.
